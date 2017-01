später lesen Weeze Beim Überholen ins Rutschen gekommen FOTO: Gottfried Evers FOTO: Gottfried Evers Teilen

2017-01-15T15:12+0100 2017-01-16T00:00+0100

Einen Unfall mit einem Schwerverletzten hat es am Samstag auf der Bundesstraße 9 bei Weeze gegeben. Laut Polizei fuhr gegen 17.45 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Goch auf der B 9 in Richtung Kevelaer. In Höhe einer Kieswerkausfahrt setzte er zum Überholen an und fuhr an einem Fahrzeuggespann, einem Pkw mit Pferdeanhänger, vorbei. Noch auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet der 20-Jährige mit seinem Skoda wegen Fahrbahnglätte ins Rutschen und kollidierte frontal mit einem links neben der Fahrbahn stehenden Baum.