Kevelaer: Beste Stimmung mit Peter Paap

Der Präsident führte als Moderator durch die Sitzung. Und kam sehr gut beim Publikum an. Die Sitzung konnte jedoch nur stattfinden, weil Andrea Broich sich dafür einsetzte. Von Dana Gossens

Auch in diesem Jahr war die Gaststätte Brouwers in Kervenheim wieder gefüllt mit Cowboys, Clowns und Indianern. Wie schon seit mehr als 30 Jahren fand auch in dieser Karnevalssession wieder die traditionelle Büttensitzung statt. Ein buntes Programm aus Büttenreden und Tänzen brachte gute Stimmung ins Publikum.

Peter Paap übernahm an dem Abend als Präsident die Moderation. Er kam sehr gut bei den Gästen an. "Er ist sehr redegewandt", lobt Bernd Verhoeven. Und auch Thomas Vlout ist begeistert. "Der neue Präsident macht es wirklich gut." Das Programm wurde ebenfalls sehr positiv aufgefasst. "Es ist sehr gemütlich hier", erzählt Vlout weiter. "Es ist vieles anders als in den letzten Jahren. Es gibt eine neue Generation im Sechser-Rat. Und es ist schön, dass das Publikum so gemischt ist."

Höhepunkte waren zum einen der Auftritt einer Männergruppe, die eine Zumba-Show zum Besten gab sowie eine spezielle Vorstellung eines klassischen Klavierkonzerts. Der Kervenheimer Engel Bacco Bruckmann animierte die Gäste zum Reimen und bot dichterisch die aktuellsten Themen dar. Besonderheit war, dass in diesem Jahr die Sitzung nicht vom Verein veranstaltet wurde, sondern von Andrea Broich. "Es wäre schade gewesen, wenn es nicht stattgefunden hätte. Darum habe ich die Initiative ergriffen", erzählt sie. Diese Aufgabe hat sie gut gemeistert. Unterstützt wurde sie dabei auch vom Musikverein, der die Acts auf der Bühne live untermalte. Das Publikum wurde immer wieder zum Mitmachen angeregt und in das bunte Programm mit einbezogen. Unter den Jecken herrschte beste Laune.

Ein Dreigespann war auch mit dabei. Prinz Rolf, Bauer Werner und Jungfrau Micki sorgten für Stimmung, als sie sangen und Rosen an das Publikum verteilten.

In der ersten Hälfte der Kervenheimer Sitzung gab es vor allem Büttenreden. Natürlich wurde auch geschunkelt. Das trug zur guten Stimmung bei. In der zweiten Hälfte stand das Showprogramm im Mittelpunkt.

Nachdem das offizielle Programm beendet war, wurden die Tische in der Gaststätte beiseite geräumt. Ein DJ legte auf und so ging die Feier auch noch nach dem Showprogramm weiter.

