Kevelaer: Das Bistum sieht die Häufung der Diebstähle mit Sorge

Die Serie von Diebstählen im Umfeld von Gotteshäusern und Friedhöfen reißt nicht ab und sorgt weiter für Diskussionen. Nachdem, wie berichtet, in Kevelaer ein Weihwasserkessel gestohlen und ein Opferstock an der Kapelle am Hospital aufgebrochen wurden, haben Unbekannte jetzt in Kleve-Kellen auf dem Friedhof an der Peiterstraße eine Bronzeschale und eine etwa 70 Zentimeter hohe Marienstatue aus Bronze gestohlen. Von Sebastian Latzel