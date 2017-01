Kevelaer: Das neue Programm für Kita Sternschnuppe liegt vor

Das Familienzentrum Sternschnuppe startet mit neuen Angeboten für das erste Halbjahr 2017. Entstanden ist ein buntes Angebot in Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern.

Einmal monatlich findet ab dem 10. Januar regelmäßig eine offene Beratungs- und Sprechstunde statt. Es geht um die Themen: Haben Sie allgemeine Fragen zur Erziehung oder Entwicklung Ihres Kindes? Sie sind alleinerziehend und möchten Rat oder Begleitung für Ihr Kind? Die Beratungen sind kostenlos und offen für jeden.

Zum bunten Angebot des Familienzentrums gehört ab dem 25. Januar auch die Krabbelkäfergruppe, ein Angebot für alle Kinder, die noch nicht Krabbeln oder Laufen können. Hier gibt es die Möglichkeit, Massage- und Entspannungsmöglichkeiten für das Kind kennenzulernen. Der Kursus Psychomotorik nach Aucoutier startet am 13. Januar. Der Kursus Starke Eltern - Starke Kinder beginnt am 25. Januar und begleitet Väter und Mütter dabei starke Partner für ihre Kinder zu sein.

Seit diesem Kindergartenjahr ist das Konzept der alltagsintegrierten Sprachbildung in Kitas verpflichtend. Was bedeutet das konkret für die Kinder und Eltern? "Was kommt nach Delfin 4 ?" Am 21. Februar von 19.30 bis 21 Uhr wird das Verfahren von einer Logopädin vorgestellt. An diesem Abend werden Tipps und Anregungen gegeben.

Das neue Programmheft mit näheren Informationen und weiteren Angeboten gibt es auf www.lebenshilfe-gelderland.de. Erhältlich ist es ab Januar im Familienzentrum Sternschnuppe, Twistedener Straße 255, Kevelaer, 02832 9728090.

Quelle: RP