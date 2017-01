Kevelaer: Druck auf Hundesteuer-Hinterzieher

Die SPD hatte eine groß angelegte Zählung der Vierbeiner in Kevelaer beantragt. Statt dessen wird es stichprobenartige Kontrollen geben. In einem Schreiben werden die Bürger noch einmal auf die Meldepflicht hingewiesen. Von Sebastian Latzel

Es ist ein ordentlicher Batzen: Rund 180.000 Euro nimmt die Stadt Kevelaer im Jahr mit der Hundesteuer ein. Heinz Ermers von der SPD ist der Ansicht, dass da durchaus noch Luft nach oben ist. Es heiße immer wieder, dass die Dunkelziffer bei nicht angemeldeten Hunden bei rund 25 Prozent liegen soll. "Ich bin der Ansicht, dass die Zahl der Hunde auch in Kevelaer höher liegen müsste", sagt der Ratsherr. In Kevelaer sind aktuell 2640 Hunde gemeldet, laut Dunkelziffer-Prognose wären also 660 Hunde nicht angemeldet. Das würde immerhin rund 45.000 Euro zusätzlich ausmachen. Seine Fraktion hatte daher den Antrag gestellt, 2017 die Hunde in Kevelaer zählen zu lassen.

In diesem Fall würden Mitarbeiter von Tür zu Tür ziehen und nachfragen, wie viele Hunde es im Haus gibt und ob diese angemeldet sind. "Oft genug gibt es dann den Fall, dass es beim Klingeln schon bellt und jeder weiß: Da ist ein Hund im Haus", berichtet Ermers.

Einige Kommunen haben eine solche Hundezählung schon gemacht. Auch Kevelaer ließ vor einigen Jahren die Vierbeiner zählen. Der Erfolg sei allerdings gering gewesen, heißt es von Seiten der Verwaltung. Denn es seien zwar eine Reihe von unangemeldeten Hunden aufgespürt worden. Aber viele Hunde seien kurze Zeit später "plötzlich und unerwartet wieder verendet", so die Verwaltung. Im Klartext: Viele haben ihren Hund offenbar einfach wieder abgemeldet. Auch das sei das Problem, denn das Abmelden sei ganz bequem online möglich. Eine Bescheinigung, dass der Hund nicht mehr da ist, müsse niemand vorlegen. Daher forderte Ermers auch einen verpflichtenden Nachweis, dass der Vierbeiner nicht mehr im Haus ist.

Die Verwaltung sieht das Thema im Grundsatz ähnlich. "Wir hatten ohnehin schon geplant, die Bürger noch einmal auf die Hundesteuerpflicht hinzuweisen", sagt Kämmerer Ralf Püplichuisen. Mit dem Schreiben zu ihren Grundsteuerabgaben erhalten die Bürger in den kommenden Tagen auch noch ein Infoblatt zur Hundesteuer, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Zusätzlich sei geplant, im Laufe des Jahres einen Mitarbeiter immer mal wieder stundenweise den Hundebestand kontrollieren zu lassen. "Das wird stichprobenartig erfolgen und ist aus unserer Sicht sinnvoller als eine große Aktion", sagt Püplichhuisen. Eine große Hundezählung habe immer nur einen Strohfeuereffekt. Mit Blick auf Kosten und Verwaltungsaufwand habe die Verwaltung von einem einmaligen Hunde-Zensus abgesehen.

Mit den Stichproben könne kontinuierlich Druck auf Hundesteuer-Hinterzieher ausgeübt werden.

Problematisch sei es, einen Nachweis zu verlangen, wenn jemand den Hund abmeldet. "Etwa eine Bescheinigung des Tierarztes zu verlangen, wäre rechtlich problematisch", sagt Kämmerer Püplichhuisen.

Quelle: RP