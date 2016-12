Kevelaer: Ein Wiedersehen für "verstreute" Kevelaerer

In der ehemaligen Gaststätte Endress treffen sich einmal im Jahr Freunde nach langem Getrennt-Sein. Dazu gibt es Live-Musik. Diesmal von den Bands "Kfourtyseven", "EE T" und "Aus Euphorie". Von Dana Gossens

Schon seit vielen Jahren treten am Tag vor Heiligabend Bands in Kevelaer auf. Seit drei Jahren zieht dieses Event in der ehemaligen Gaststätte Endress Kevelaerer aus aller Welt an. Es ist zur Tradition geworden, dass weggezogene Kevelaerer zu der Musikveranstaltung zusammenkommen. "Es geht hier ums Wiedertreffen", erzählt Manuel Timm, der jetzt in Uedem wohnt. "Die Leute, mit denen ich hier bin, sehe ich vielleicht einmal im Jahr, und das ist hier. Wir sind alle aus Kevelaer, sind aber alle weggezogen. Wenn man aber dann zu Weihnachten nach Hause kommt, dann trifft man sich hier." Viele seiner Freunde wohnen in ganz Deutschland verteilt, sogar in Barcelona und den USA. Auch Mareile Opwis kommt, um alte Schulkameraden wiederzutreffen. "Das ist ein fester Treffpunkt. Es ist für mich wie eine Art Nostalgietreffen." Ihre Freunde sind ebenfalls alle weit verteilt, sie selbst wohnt in Dortmund.

Es gibt nicht nur ein freudiges Wiedersehen, sondern auch lokale Bands, die für gute Stimmung sorgen. Die Gruppen "Kfourtyseven", "EE T" und "Aus Euphorie" heizten mit lauten Tönen ein. Von Punk-Rock über Jazz bis zu akustischer Musik war alles dabei. Dies lockte sogar Publikum von außerhalb an. Sascha Blau kommt schon seit längerem aus Düsseldorf dort hin. "Die Musik ist super, dafür fährt man schon mal ein paar Kilometer. Ich habe durch einen Freund davon erfahren, und es gefällt mir gut."

Im Laufe des Abends füllt sich der kleine Saal immer mehr mit Gästen, die die besondere Atmosphäre genießen möchten. Sobald die ersten Töne der Bands erklingen, sammeln sich alle vor der Bühne am Ende des Raums und hören der Musik gut gelaunt zu. Doch nicht nur das Wiedersehen mit Freunden lockt Besucher in die Gaststätte. Lukas Rommen geht seit einigen Jahren jedes Jahr mit seinen Eltern dort hin, um ihren Hochzeitstag zu feiern. "Das machen wir schon so, seit das Event hier in den Räumlichkeiten stattfindet." Begonnen hat die Tradition im Jugendzentrum Kompass. Da dieses aber nicht mehr für Veranstaltungen genutzt wird, wird das nun in der Gaststätte ausgetragen. Das hat sich über die vergangenen Jahre gut etabliert und bietet einen guten Ersatz. Es lockt jedes Jahr eine große Zahl an Gästen an.

Im Anschluss an die Live-Bands gehen einige Gäste noch ins nahegelegene "Mine" im Prinzenhof. Dort lassen sie den Abend ausklingen. Es ist eine Tradition, die für viele Kevelaerer sehr wichtig ist und ein Stück Heimat bedeutet. Deswegen darf man sich wohl auch in den nächsten Jahren auf unterhaltsame Bands und schöne Wiedersehen freuen.

Quelle: RP