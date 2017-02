später lesen Kevelaer Eine Kampagne mit gefälschten Briefen Teilen

Offensichtlich gibt es Akteure, die im Kampf gegen das Walbecker Schloss als Veranstaltungsort zu abseitigen Mitteln greifen. Reinhard Fleurkens, Eigentümer des Schlosses, hat Anzeige erstattet, nachdem in seinem Namen rund 700 sehr eigenartige Briefe an Einwohner der Siedlung am Erlkönig verschickt worden waren.