Parookaville in Weeze: Erfolgreicher Kampf gegen Schwarzmarkt

Tickets für das Parookaville-Festival in Weeze gibt es noch zu regulären Preisen über eine offizielle Plattform. So wollen die Organisatoren gegen Wucherpreise und gefälschte Tickets auf dem Schwarzmarkt kämpfen. Von Sebastian Latzel

Es war gigantisch. Innerhalb einer Nacht waren alle 80.000 Tickets für Parookaville verkauft. Und wenn ein Festival begehrt ist, dann besteht immer die Gefahr, dass auch der Schwarzmarkt blüht und mancher versucht, mit dem Verkauf von überteuerten Karten ein schnelles Geschäft zu machen.

Darauf haben die Veranstalter reagiert. Um Ticketfälschungen und den Schwarzhandel zu Wucherpreisen weiter einzudämmen, wurde eine offizielle Ticket-Resale-Plattform für das Festival eingeführt. "Sie bietet die einzige offizielle, legale und zu 100 Prozent sichere Möglichkeit, Parookaville-Tickets zu fairen Preisen privat zu kaufen und verkaufen", so die Organisatoren. Knapp zwei Monate nach dem rasanten Ausverkauf aller Tickets, zeigt sich offenbar, dass das Konzept aufgeht: In vielen Kategorien sind Ticketangebote vorhanden, die Interessierte bequem vergleichen und mit wenigen Klicks erwerben können. Das Verfahren läuft wie beim üblichen Kauf eines Tickets ab. Die noch vorhandenen Kartenpakete werden auf der Webseite angezeigt und können dort direkt in einen virtuellen Warenkorb gelegt und bestellt werden. Der Einkauf hier sei absolut sicher, so die Parookaville-Macher.

Und wer sich auf der Seite umsieht, ist überrascht, wie groß das Angebot dort ist. Es gibt noch Drei-Tageskarten mit und ohne Camping sowie VIP-Pakete oder Tickets für Freitag und Sonntag. Nur Einzelkarten für den Samstag sind aktuell nicht verfügbar. Der Tag ist offenbar der attraktivste bei den Fans.

Klar ist allerdings: Wer noch zu Parookaville will, hat durchaus gute Chancen auf Tickets. Und da der Kauf direkt im System des offiziellen Ticketdienstleisters stattfindet, ist über die Webseite auch die obligatorische Personalisierung möglich. "Klausur, Krankheit, Auslandsstipendium - es gibt tausend Gründe, warum sich die Festival-Pläne 2017 unserer Gäste ändern können. Gleichzeitig suchen immer noch Tausende Menschen Karten, um ihre Lieblingskünstler zu sehen. Mit dieser Plattform hoffen wir, möglichst viele von ihnen glücklich machen zu können," erläutert Bernd Dicks vom Festivalteam.

Auf jeden Fall scheint dieses Verfahren einen positiven Effekt auf die Preise zu haben. Beim stichprobenartigen Test im Online-Auktionshaus E-Bay war auf dem freien Markt beispielsweise ein Drei-Tages-Ticket ohne Camping für 250 Euro zu haben. Über die offizielle Webseite von Parookaville kostet das gleiche Paket aktuell rund 240 Euro. Der Test zeigt: Wer über die Resale-Plattform einkauft, erhält die Tickets im Regelfall sogar günstiger. Und sicherer soll der Einkauf über diesen Weg ohnehin sein.

Die Website ist zu erreichen über www.resale.parookaville.com

Quelle: RP