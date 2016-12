Kevelaer: Gasa setzt verstärkt auf Biopflanzen

Nachhaltig produzierte Artikel präsentiert der Vermarkter von Zierpflanzen auf den ersten Messen.

/ GELDERN (RP) Die Gasa Group Germany richtet ihr Augenmerk ab sofort noch stärker auf das Thema Nachhaltigkeit. So präsentieren die niederrheinischen Pflanzenspezialisten vom 24. bis 27. Januar auf der Internationalen Pflanzenmesse (IPM) in Essen ein um Biopflanzen erweitertes Sortiment. Eine größere Auswahl an nachhaltig produzierten Artikeln bietet Gasa Group Germany zudem auf seiner Frühjahrsmesse an. Die zeitgleich zur Weltleitmesse des Gartenbaus stattfindende Hausmesse in Kevelaer wird direkt von Essen aus per Shuttledienst angefahren, wie das Unternehmen jetzt mitteilt.

Als persönlich ansprechbarer Dienstleister für Fachkunden mit direktem Kontakt zu Pflanzenerzeugern knüpft das Unternehmen an das Konzept der "Suchmaschine Mensch" aus dem vergangenen Jahr an. "Es hat sich bewährt, unsere Kunden im persönlichen Gespräch zu beraten. So finden wir für sie eine passendere Auswahl an hochwertigen Pflanzen. Das ist effizienter und ressourcenschonender, als wenn die Kunden aufgrund einer Fehlbestellung nachordern müssten", sagt Gerald Derksen, Geschäftsentwickler der Firma. "Dank der langjährigen Branchenerfahrung und des gärtnerischen Fachwissens unserer Experten können wir auf individuelle Vorstellungen eingehen und den steigenden Bedarf an nachhaltigen Produkten befriedigen. Damit sind wir der Pflanzensuche via Internet überlegen."

Der Bio-zertifizierte Pflanzenvermarkter ist auf der IPM in Essen in Halle 1 zu finden. Auf dem Messestand 1D12.02 präsentiert das Team ein Sortiment aus ökologischem Anbau. Gasa Group Germany handelt immer mehr dieser Erzeugnisse, die strenge Auflagen erfüllen müssen. Um dem immer stärker werdenden Interesse an nachhaltig produzierten Pflanzen gerecht zu werden, fördert das Kevelaerer Unternehmen Produzenten mit MPS- und Global-Gap-Zertifizierung. MPS ist ein von niederländischen Zierpflanzenproduzenten gegründetes Umweltprogramm, dessen Grundlage die Registrierung und Prüfung von Umweltkriterien der produzierenden Betriebe ist. Global Gap ist ein weltweites Zertifikat für die sichere und nachhaltige Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte.

Ein Großteil der Pflanzen auf der Hausmesse stammt aus diesen zertifizierten Betrieben und wurde somit nachhaltig und möglichst umweltverträglich produziert. Der Zierpflanzenvermarkter präsentiert hier ein breites Sortiment an Frühjahrsblühern, Stauden, Baumschulartikeln und Bio-Pflanzen. Die Frühjahrsmesse findet zeitgleich zur IPM vom 23. bis 26. Januar jeweils von 8 bis 17 Uhr in Kevelaer statt. Ein Shuttledienst zwischen Essen und Kevelaer ist eingerichtet, damit die Fachbesucher die direkt bestellbaren Gewächse am Standort begutachten können.

Quelle: RP