Weeze: Gemeindejugendring Weeze organisiert Tagestour

Gemeindejugendring Weeze organisiert Tagestour

Auch in diesem Jahr bietet der Gemeindejugendring Weeze eine Tagestour an. Ziel ist diesmal das Phantasialand. Mitfahren können alle Weezer Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 15 Jahren. Die Tour zum Phantasialand findet am Samstag, 1. Juli, statt und startet um 8 Uhr vom Cyriakusplatz. Von dort aus wird dann mit einem Bus zum Phantasialand gefahren, die Rückkehr wird dann um 19 Uhr an gleicher Stelle sein. Pro Teilnehmer kostet der Ausflug 15 Euro. In dem Betrag sind die Eintrittskarte und Busfahrt enthalten.