Kevelaer: Geschwisterbeiträge bleiben erst einmal

Die SPD in Kevelaer ist erneut mit ihrem Vorstoß gescheitert, Entlastungen für Familien durchzusetzen. Die Sozialdemokraten wollten, dass Bruder oder Schwester nur noch 25 Prozent des Kindergartenbeitrags bezahlen. Von Sebastian Latzel

Wer auf die Kindergartenbeiträge im Kreis Kleve schaut, dem fällt auf, dass Kevelaer in diesem Ranking oben rangiert. Die Beiträge in der Stadt gehören mit zu den teuren. Hinzu kommt, dass Kevelaer auch Beiträge für die Geschwisterkinder nimmt. 50 Prozent müssen diese zahlen. Selbst, wenn es mehrere Geschwister gibt, ist dieser Beitrag für jeden fällig.

Diese Beiträge waren mit ein Wahlkampfthema von Bürgermeister Dominik Pichler gewesen. Er hätte am liebsten die Beiträge für Geschwister ganz abgeschafft. Im vergangenen Jahr hatte die SPD dann einen Kompromiss vorgeschlagen - die Beiträge sollten auf 25 Prozent gesenkt werden. Damals war der Antrag abgeschmettert worden, jetzt versuchte es die SPD erneut und scheiterte wieder. Die Mehrheit im Kevelaerer Stadtrat lehnte die Initiative ebenso ab wie den Vorstoß der Grünen, die sogar noch einen Schritt weitergegangen waren. Sie hatten gefordert, ganz auf Kindergartenbeiträge zu verzichten.

"Wir werden auf jeden Fall beim Thema Kindergartengebühren am Ball blieben", kündigte Michael Vonscheidt von der SPD bereits an. "Wir werden weiter Druck machen und nicht klein beigeben. Es geht hier um eine Entlastung der Familien, und diesen Pfad der Solidarität verlassen wir nicht."

Norbert Baumann von der SPD hatte beispielhaft berechnet, was eine Familie sparen würde, die drei Kinder hat, in Beitragsstufe drei eingeordnet ist und eine 45-Stunden-Betreuung gebucht hat: Diese Familie würde immerhin 480 Euro im Jahr sparen. Für Familien, die etwa 36.000 Euro im Jahr verdienen, sei das eine erhebliche Einsparung.

Zahlreiche andere Kommunen im Klever Kreisgebiet nehmen gar keinen Beitrag für Geschwisterkinder. Etwa alle Gemeinden ohne eigenes Jugendamt wie Weeze beispielsweise.

Sozialdezernent Marc Buchholz hatte ausgeführt, dass er auch am liebsten gar keine Kindergartenbeiträge erheben würde, wie es etwa in der Stadt Düsseldorf gemacht werde. Man sei in Kevelaer aber in einer anderen Situation, weil man andere Rahmenbedingungen für die Finanzierung des Haushalts habe. Es sei bislang weitestgehend die Auffassung vertreten worden, dass die Bürger für die Leistungen auch einen entsprechenden Beitrag zahlen sollten. Buchholz hatte in der Sitzung vorgeschlagen, die Beitragssatzung erst nach der vom Land angekündigten Änderung des Kinderbildungsgesetzes (Kibiz) zu überarbeiten. Es sei zu erwarten, dass es dann auch eine andere Systematik zur Kindergartenfinanzierung geben werde.

Hier sollte man auch die Landtagswahlen abwarten. Buchholz wies darauf hin, dass jede Kommune, die ihre Kinderbeiträge jetzt ändere, damit rechnen müsse, dass es eine generelle Beitragsdiskussion geben werde. Dies könne zur Situation führen, dass man jetzt eine Änderung vornehme, die man nach der Gesetzesreform eventuell gleich wieder kippen müsste.

