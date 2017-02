Weeze: Gewerbepark Weeze-Goch: Vereinbarung ist unterzeichnet

Die Bürgermeister der Gemeinde Weeze und der Stadt Goch, Ulrich Francken und Ulrich Knickrehm, haben die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Gründung des Gewerbeparks Weeze-Goch unterzeichnet.

Die Satzung des Zweckverbandes geht jetzt zur Genehmigung an Landrat Wolfgang Spreen. Wenn diese erfolgt ist, kann der Zweckverband seine Arbeit aufnehmen und das insgesamt 49 Hektar große Areal zu einem interkommunalen Gewerbegebiet entwickeln. Es liegt nördlich der Autobahn 57 auf Gocher und Weezer Gebiet. Die Räte beider Kommunen hatten die Gründung des Zweckverbandes im Vorfeld einstimmig beschlossen.

"Die Gemeinde Weeze und die Stadt Goch gewinnen durch die gemeinsame Ansiedlung hochwertiger und innovativer Unternehmen an Strahlkraft in der Region und im Land", heißt es in der Beschlussdrucksache. Zudem ermöglicht ein gemeinsames Gewerbegebiet Synergieeffekte, so zum Beispiel durch eine kostengünstigere Infrastruktur. Den wichtigsten Synergieeffekt stellt allerdings die gemeinsame Vermarktung der Flächen dar. Vorteile sind hier die Größe der zur Verfügung stehenden Flächen, die Nähe zum Flughafen Weeze und zur Autobahn 57.

Quelle: RP