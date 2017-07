In Kevelaer heben am Wochenende mehrere Heißluftballons ab. Dazu gibt es Shows rund um große und kleine Ballons. Das Stadtmarketing in Kevelaer rechnet mit tausenden Besuchern. Alle wichtigen Infos zum Festival im Überblick.

Was ist das Heißluftballon-Festival?

Ein echtes Highlight in Kevelaer: Die Ballonwiese "Auf der Hüls” in Kevelaer füllt sich an diesem Wochenende mit gut zwei Dutzend großen Heißluftballons und 12 Modellballons. Die Veranstalter, Kevelaer Marketing und Michael Krämer "Wolkentaxi”, erwarten wieder mehrere Tausend Besucher.

Die Ballöner erklären ihnen alles zur Ballonfahrt, wie das funktioniert und zeigen, woraus die Ballons gemacht sind. Der Eintritt ist frei.

Welches Programm gibt es?

Am Freitag, 7. Juli, geht das Heißluftballon-Festival mit dem ersten Ballonstart los, und zwar um 19 Uhr. Nach Einbruch der Dunkelheit werden sie Ballons dann beim "Nachtglühen” im Rhythmus der Musik von eigener Flamme beleuchtet. Bernd Pool vom Stadtmarketing spricht von einer "unverwechselbaren Atmosphäre” auf der Ballonwiese "Auf der Hüls”.

Am Samstag startet die Ballons erneut - diesmal schon um 6 Uhr morgens und um 19 Uhr. Außerdem glühen die kleineren Modellballons um 20 Uhr auf dem Roermonder Platz in der Kevelaerer Innenstadt. Auch am Sonntag starten die Ballons wieder um 6 Uhr und um 19 Uhr - sofern das Wetter mitspielt. Bei Gewitter müssen die Heißluftballons am Boden bleiben.

Wie komme ich zum Ballon-Festival?

Im Navi am besten die Adresse "Hoogemittagswegs" eingeben. Durch die vielen Besucher des Festivals kann es in Kevelaer mit Parkplätzen zu bestimmten Zeiten knapp werden. Grundsätzlich ist Parken mit Parkschein im Zentrum möglich, etwas weiter außerhalb wie "Am Schenken” oder am "Europaplatz” auch frei. Wer mit Bus und Bahn anreisen möchte: Am Bahnhof Kevelaer hält der Niers-Express auf seinem Weg zwischen Düsseldorf und Kleve. Bis dahin sind es dann rund 1,5 Kilometer zur Ballonwiese.