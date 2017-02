Kevelaer: Kampagne rückt Heimat in den Fokus

Kampagne rückt Heimat in den Fokus

100 Menschen kamen zum Auftakt der Aktion "Zusammen sind wir Heimat". Eingeladen hatte der Caritasverband des Bistums Münster in das ehemalige Sporthotel nach Kevelaer-Schravelen, das derzeit als Flüchtlingsunterkunft dient. Von Julia Schäfer

Die Schravelsche Heide ist ein ehemaliges Sporthotel, das von der Stadt gemietet und von der Caritas betreut wird. In der Unterkunft sind 110 Menschen untergebracht, die aus Syrien, Afghanistan, Algerien, Nigeria, Marokko, Eritrea, Tajikistan, dem Iran und dem Irak stammen. Gudrun Aserian (53) ist die Leiterin der Unterkunft und berichtete den Gästen von ihrem Alltag: "Wir schaffen hier eine Heimat, indem wir respektvoll miteinander umgehen. Das macht unsere Arbeit auf Dauer sehr zufriedenstellend."

Die Mitarbeiter der Caritas kümmern sich täglich um die Belange der Bewohner. "Wir machen alles, vom Suchen eines verlorenen Spielzeuges bis hin zur Unterstützung beim Asylverfahren." In Kevelaer gibt es viele Kontakte zwischen Flüchtlingen und Bürgern. Daraus haben sich Partnerschaften, Nachhilfegruppen, ein Kochtreff, Sportclubs und eine Fahrradwerkstatt entwickelt. "Wir wollen, dass eine gute Gemeinschaft zwischen Alt- und Neu-Kevelaerern entsteht", sagte Nadja Hübinger (44), Leiterin des Caritaszentrums in der Marienstadt. Darum würde sich die Caritas freuen, wenn sich noch mehr freiwillige Helfer melden. "Besonders Nachhilfe in Deutsch ist sehr wertvoll und wird von den Flüchtlingen angenommen", sagte Aserian.

Laut Diözesancaritasdirektor Heinz-Josef Kessmann (60) hat die Caritas das Thema "Heimat" zum richtigen Zeitpunkt gewählt: "Es geht nicht mehr allein um die Erstaufnahme, sondern um die Integration der Menschen in die Gesellschaft. Die Kampagne weist darauf hin, dass es bei Heimat nicht um Gesetze oder einen Ort geht, sondern um das Gefühl des Angenommenseins und der Sicherheit." Bürgermeister Dr. Dominik Pichler betonte in seiner Rede, dass Zusammenleben nicht immer einfach sei, aber dass man sich aneinander gewöhnen könne.

Viel Aufmerksamkeit erregte die Fotoausstellung der "young caritas". Sie veranschaulichte mit Bildern, was Heimat für junge Ehrenamtliche und Flüchtlinge bedeutet. Unter anderem waren niederrheinische Landschaften und eine Badmintonhalle zu sehen.

Ein Foto stach heraus, das eine zerstörte Stadt in Syrien zeigt. Donia Basal (26) kam vor zwei Jahren von Syrien nach Deutschland und sagte: "Das ist nicht meine Heimat. Meine Heimat ist Syrien vor sechs Jahren, meine Schule und das Haus meiner Eltern vor dem Krieg. Meine Freunde und Kollegen hier sind meine zweite Heimat, weil sie mir das Gefühl geben, dass ich kein Flüchtling bin."

Während der Veranstaltung beantwortete die junge Frau viele Fragen über ihre Arbeit als Integrations- und Migrationsbeauftragte für den Caritasverband Geldern-Kevelaer. Donia begleitet Flüchtlinge als Übersetzerin im Alltag. "Es ist nicht immer einfach, beide Seiten zusammenzubringen. Ich will eine Brücke bauen, da wir einander nicht kennen. Ich bin stolz, dass ich heute so viele Leute hier sehe, die helfen wollen", sagte sie begeistert. Anschließend richtete sie sich direkt an die Gäste: "Wir sind jetzt keine Flüchtlinge mehr, sondern eure Nachbarn, Kollegen und Freunde. Wir sind zusammen eine Heimat."

Quelle: RP