Kevelaer: Kanalarbeiten: Umleitung und Sperrung notwendig

Wer in nächster Zeit durch Kevelaer fährt, muss sich auf einige Behinderungen einstellen. Denn in zwei Bereichen stehen größere Kanalarbeiten an.

Vom 13. Februar bis 31. Mai werden vom Bahnübergang Lindenstraße bis in den Kreuzungsbereich Wember Straße / Kroatenstraße neue Rohrleitungen eingebaut. Dazu ist es notwendig, die Wember Straße ab der Brunnenstraße bis hinter den Bahnübergang auf der Lindenstraße zur Einbahnstraße zu machen. Die Straße kann auf diesem Stück dann nur in Richtung B 9 befahren werden. Außerdem müssen die Zufahrten zur Blumenstraße und zur Hubertusstraße gesperrt werden. Diese Bereiche werden damit zu Sackgassen. Kurzzeitig sei ebenfalls die Sperrung der Brunnenstraße und der Wasserstraße erforderlich, so Hans Günter Naß von den Stadtwerken Kevelaer. Die Arbeiten erfolgen im Spülbohrverfahren. Dadurch ist es möglich, Rohrleitungen unterirdisch zu verlegen, ohne Gräben ausheben zu müssen. Es müssen lediglich an drei Stellen große Löcher ausgehoben werden, an denen die Rohre dann in den Boden gezogen werden. Diese werden an der Straße zu je 300 Meter langen Rohren zusammengeschweißt. Insgesamt werden 600 Meter Rohr verlegt. Von der B 9 aus kann man dann nur noch bis zur Dondertstraße fahren. Die Dondertstraße selbst bleibt zwar passierbar, ist aber ein verkehrsberuhigter Bereich, der auf keinen Fall als Schleichweg genutzt werden soll. Daher soll es dort regelmäßige Kontrollen geben. An der B 9 wird ausgeschildert, dass die Durchfahrt gesperrt ist, und auf eine entsprechende Umleitung hingewiesen.

Ohnehin sollten Autofahrer den Bereich in nächster Zeit weiträumig umfahren. Denn auch an der Windmühlenstraße wird gearbeitet. Sie wird zwischen Wasserstraße und Hubertusstraße ausgebaut und für den Durchgangsverkehr gesperrt. Anwohner können aber weiter zu ihren Häusern kommen. Es könne jedoch sein, dass ein bis zwei Tage lang vor Privathäusern gearbeitet werde und dann die jeweilige Garage nicht zu erreichen sei, so Naß. An der Windmühlenstraße wird mit offenen Baugruben gearbeitet, da die Straße ganz ausgebaut wird. Denn es ist der erste Ausbau der Strecke überhaupt. Daher werden hier auch Erschließungsbeiträge anfallen. Die Kosten für den Kanal übernehmen allerdings die Stadtwerke.

Im Bereich der Windmühlenstraße fallen 600.000 Euro an, an der Wember Straße sind das 500.000 Euro. Im Zuge des Ausbaus werden die Schmutz- und Regenwasserkanäle sowie die Hausanschlüsse erneuert.

Die Kanalbauarbeiten beginnen mit dem Regenwasserkanal am Haus Nummer 16 in Richtung Wasserstraße. Von dort werden in Richtung Hubertusstraße der Schmutzwasserkanal sowie die Kanalhausanschlüsse für Regen- und Schmutzwasser erneuert. Danach wird die Wasserleitung zwischen der Wasserstraße und Haus Nummer 16 inklusive der Hausanschlüsse erneuert. Die Arbeiten sollen Ende September beendet sein.

