Kevelaer: Kervenheim feiert farbenprächtig

Vor vielen Zuschauern bewegte sich der Karnevalszug durch die Ortschaft. Das Motto "Runter vom Sofa und rein ins Vergnügen" wirkte ansteckend. Zum ersten Mal wurden an diesem Nachmittag die schönsten Kostüme prämiert. Von Anke Kirking

Am Samstag füllte sich der Kervenheimer Marktplatz an der Wallstraße. Ab 13.11 Uhr kamen verkleidete Jecken zusammen, um sich bei Würstchen vom Grill, Bier und auch Glühwein für den Karnevalszug in Stimmung zu bringen. Petrus höchstpersönlich hatte sich die rote Nase aufgesetzt und ließ die Sonne dazu strahlen.

Bernd Wessels, der die Veranstaltung moderierte, ist immer überrascht, wer alles zum Zug kommt. Die einen, die gerne feiern und sich den bunten Lindwurm anschauen möchten. Aber auch die, die sich am Zug beteiligen und sich immer wieder neue, tolle Kostüme ausdenken. Denn in Kervenheim muss sich niemand zum Zug anmelden. Jeder kann mitmachen, das Motto lautet "Runter vom Sofa und rein ins Vergnügen".

FOTO: Seybert Gerhard

Ein tolles Team kümmerte sich im Vorfeld um das "Drumherum" des Karnevalszuges. Da wurden das Festzelt aufgebaut, die Anlage angeschlossen und der Grill angeschmissen. Alles, was das "Jecken-Herz" begehrt, findet sich hier auf dem Marktplatz. Sogar ein echtes Dreigestirn mit Prinz Rolf (Ebben), Bauer Werner (van Dongen) und der Jungfrau Michaela (Michael Brouwers) gehören zum närrischen Treiben.

Endlich setzte sich der Zug in Bewegung. Ganz vorne liefen die Flower-Power-Hippies der Sebastianus-Schützenbruderschaft. Sie verteilten neben den beliebten Kamellen natürlich auch schöne Blumen. Dahinter kamen schon die Bauarbeiter mit ihrem Bollerwagen, gefolgt von den Punkern, die aussahen, als seien sie frisch aus den 80er Jahren gebeamt. Kölsche Musik dröhnte aus den Lautsprechern von "De Jäcksges", was besonders die nachfolgenden "Helden der Kindheit" freute. Die Fußgruppen, die sich am Zug beteiligen, organisieren sich komplett eigenständig. In diesem Jahr wurde auch zum ersten Mal das schönste männliche und weibliche Kostüm prämiert. Gewonnen haben Tina Franke in ihrem Marienkäferkostüm sowie "Manni" Weinreich Junior in seinem Elefantenkostüm. Gewonnen hat auch die Sebastianus-Schützenbruderschaft mit ihrem nachgebauten "Flower Power" VW Bus. Da strahlte nicht nur die Sonne vom Himmel. Bei bester Stimmung wurde in Kervenheim noch lange gefeiert.

