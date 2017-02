Kevelaer: Kervenheim soll noch 2017 Glasfaser bekommen

Jetzt ist es auch offiziell. Der Rat hat sein "Okay" zum Dringlichkeitsbescheid zum Breitbandausbau gegeben. Wie berichtet, hatten Politik und Verwaltung bereits zugestimmt, den Förderantrag des Kreises zu unterstützen.

Der ist auf dem Weg und hat das Ziel, die Außenbereiche ans Glasfasernetz anzuschließen. Wichtig ist, dass davon nur die Bereiche betroffen sind, die nicht von privaten Anbietern erschlossen werden. So wird beispielsweise Kervenheim über das Unternehmen Deutsche Glasfaser angebunden. Die Firma aus Borken hatte das Interesse im Ort abgefragt, 60 Prozent der Haushalte hatten einen Vertrag unterschrieben. Gefordert sind lediglich 40 Prozent. Seitdem warten die Kervenheimer darauf, dass es losgehen soll. Im Rat gab es auch nur die Auskunft, dass die Planungen laufen.

Etwas konkreter wurde die Deutsche Glasfaser auf RP-Anfrage. "Wir sind gerade dabei, die Gebiete vorzubereiten. Im April sollen die betroffenen Anwohner Infos über die genauere Planung bekommen", kündigte Oscar Janssen von dem Unternehmen an. Eine Detailplanung liege noch nicht vor. Er stellte aber klar: "Wir haben zugesagt, dass Kervenheim 2017 angeschlossen wird. Das ist auch unsere Planung, und das halten wir auch ein." Die schnelle Leitung würde damit in 2017 bereit stehen, so die Zusage.

(zel)