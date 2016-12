Kevelaer: Kevelaerer Feuerwehr zweimal im Einsatz

Lastwagen kippt auf Höhe der Niersbrücke um. Tannenbaum gerät in Wohnung in Brand und setzt giftigen Rauch frei. Gleich zwei Einsätze beschäftigten die Einsatzkräfte des Feuerwehr-Löschzuges Kevelaer am Mittwoch.

Der erste Einsatz ereignete sich auf der Kervenheimer Straße. Glück im Unglück hatte dort der Fahrer eines mit Metallschrott beladenen Lkw. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen 52-jährigen Mann aus Doetinchem (Niederlande), der gegen 11.10 Uhr in Richtung B 9 unterwegs war. Der Lkw war mit einem am Zughaken befestigten Container beladen. Das Fahrzeug geriet in Höhe der Niersbrücke aus ungeklärter Ursache mit den rechten Reifen gegen den Bordstein. Der Container kippte nach rechts und prallte auf die Leitplanke und das Brückengeländer. Dadurch kippte auch der Lkw auf die Seite und rutschte gegen einen Baum. Nach Angaben der Feuerwehr kam das schwere Gefährt nur wenige Meter vor einem See zum Stehen. Die Fahrerkabine wurde stark beschädigt. Der Fahrer wurde eingeklemmt, zum Glück jedoch nicht schwer verletzt. Er wurde durch die Feuerwehr aus seiner misslichen Lage gerettet und dem Rettungsdienst übergeben.

Die Unfallstelle war bis gegen 18.15 Uhr gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. Im Einsatz waren neben der Polizei die Löschzüge Kevelaer und Winnekendonk sowie der Rettungsdienst des Kreises Kleve.

Um kurz nach 18 Uhr ging bei der Kreisleitstelle ein weiterer Notruf für die Kevelaerer Wehr ein. Ein Tannenbaum in einem Reihenhaus auf der Gelderner Straße war in Brand geraten. Die fünf Bewohner konnten den Brand zwar noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbst löschen, waren jedoch dem giftigen Brandrauch ausgesetzt, der sich schnell im kompletten Gebäude ausbreitete. Sie wurden allesamt vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert, um von einem Arzt genauer untersucht zu werden.

Die Feuerwehr belüftete das Gebäude und führte Luftmessungen durch, um anhaltende Gefahren durch Brandrauch auszuschließen.

Quelle: RP