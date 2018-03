später lesen Kevelaer Lämmertag auf dem Rouenhof 2018-03-07T17:42+0100 2018-03-08T00:00+0100

Endlich hat sich der Frühling zaghaft gezeigt. Pünktlich zum Lämmertag am Sonntag, 11. März, von 11 bis 18 Uhr. Die große Lämmergeburtstagsparty findet auf dem Rouenhof der Familie Verhoeven in Kevelaer-Kervendonk statt. An diesem Tag stehen die Türen und Tore offen.