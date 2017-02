Kevelaer: Marienhospital: Kardiologie steht kurz vor dem Start

Erste Patienten können in der neuen Abteilung ab dem 15. Februar behandelt werden. Von Sebastian Latzel

Herzpatienten müssen bislang in der Umgebung teilweise weitere Wege auf sich nehmen. Gleichzeitig nehmen die Herz-Kreislauferkrankungen zu. Die Fallzahlen steigen.

Diese Entwicklung war für die Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft der Anlass für die Entscheidung, eine Kardiologie am Kevelaer Marienhospital einzurichten. Vor einem Jahr gab es den ersten Spatenstich, jetzt steht die Abteilung nach umfangreichen Bauarbeiten kurz vor dem Start.

Am 15. Februar soll die neue Karidologie offiziell ihren Betrieb aufnehmen. Herzstück der neuen Abteilung soll ein hochmodernes Herzkatheter-Labor sein. Der Standort Kevelaer biete sich für eine kardiologische Abteilung an, da ergänzende Leistungsangebote und medizinische Infrastrukturen bereits vorhanden seien: "Wir betreiben dort bereits eine Abteilung für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Angiologie, eine Gefäßchirurgie und eine Neurologie", erläutert Kliniksprecher Christian Weßels.

Durch die Etablierung einer Kardiologie will die Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft die Behandlung von Gefäßkrankheiten für den südlichen Kreis Kleve aus einem Guss ermöglichen. Im Notfall können Herzinfarkte vor Ort behandelt werden, so dass den Patienten lange und gefährliche Wege zur nächsten kardiologischen Klinik erspart bleiben, hatten die Verantwortlichen bei der Vorstellung des Projektes betont.

Die Anschaffung eines Linksherzkatheter-Messplatzes für das Marienhospital war Bestandteil eines umfassenden Investitionspaketes, mit dem das Katholische Karl-Leisner-Klinikum in den Jahren 2015 und 2016 mehr als 3,5 Millionen Euro in moderne Technik investieren wollte. Allein für die Abteilung in Kevelaer sind rund zwei Millionen Euro angefallen.

Der Neubau ist als Anbau im Erdgeschoss des Marienhospitals entstanden. Technik und Verbindungsgänge zwischen den bestehenden Bauabschnitten wurden eine Etage tiefer untergebracht.

Eigentlich sollten bereits im November die ersten Patienten in der neuen Abteilung behandelt werden. Doch bei Bau hatte es kleinere Verzögerungen gegeben. Jetzt ist alles vorbereitet, damit ab dem 15. Februar wirklich die ersten Patienten in der neuen Kardiologie behandelt werden können.

