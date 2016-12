Kevelaer: Messerstecher: Weezer leugnet Absicht

Ein 32-Jähriger soll am 7. Juli dieses Jahres seine Ex-Freundin in ihrer Kevelaerer Wohnung mit einem Messer verletzt haben. Er sagt, er sei hingefallen und auf sie gestürzt. Von Sabrina Peters

Immer wieder hielt sich der Angeklagte Hakan E. die Hände vors Gesicht und schüttelte mit dem Kopf. Seine Version von dem, was am 7. Juli dieses Jahres in einer Kevelaerer Wohnung passierte, war schließlich eine ganz andere als die seiner Ex-Freundin. Fest stand am gestrigen ersten Verhandlungstag am Klever Landgericht lediglich, dass das Opfer (19) nach einer verbalen Auseinandersetzung Messerstiche in die Brust und in die Hand versetzt bekam. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 32 Jahre alten Beschuldigten allerdings versuchten Totschlag sowie gefährliche Körperverletzung vor.

Bevor sich der Angeklagte zum Vorfall äußerte, schilderte er zunächst einmal seine Lebensgeschichte: In Duisburg, wo er auch geboren wurde, habe er den Hauptschulabschluss gemacht. Eine Berufsausbildung sei darauf jedoch nicht gefolgt. Anfang der 2000er Jahre sei er dann mit seiner Familie nach Weeze gezogen, wo er einige Zeit im Einzelhandel und anschließend als Paketzusteller gearbeitet habe. Ein schwerer Unfall, bei dem ein Mensch zu Tode kam, habe ihn vor etwa anderthalb Jahren dann komplett aus der Bahn geworfen. Wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung sei er deshalb psychotherapeutisch betreut und bis zum Vorfall im Juli 2016 krankgeschrieben worden.

Die Beziehung zu seiner damaligen Freundin und späterem Opfer beschrieb er als Auf und Ab. Zwischenzeitlich sei man auch getrennt gewesen, drei Wochen vor der Tat aber wieder zusammengekommen. "Es gab viel Streit, aber wir hatten vor, zu heiraten und haben uns kurze Zeit vorher Ringe angesehen. Ich liebe sie auch jetzt noch", sagte der 32-Jährige, der ein im Juli 2015 geborenes Mädchen zusammen mit seiner Ex-Freundin hat.

Auch am Abend vor der Tat habe es Streit gegeben. Sein Cousin habe ihm erzählt, dass er eine Frau bei Facebook kennengelernt habe. Der Angeklagte sei jedoch davon ausgegangen, dass sein Cousin eine Beziehung mit der Freundin seiner heutigen Ex-Lebensgefährtin führte. Am nächsten Tag habe es erneut Streit gegeben. Grund: Offenbar habe die 19-Jährige ihrer Freundin, die sich am Morgen auch in der Wohnung aufhielt, nichts von der Facebook-Bekannten berichten wollen. So sagte es zumindest der Angeklagte in seiner Aussage: "Ich bin in die Küche gegangen, habe das Messer genommen und wollte mir eigentlich eine türkische Wurst schneiden." Er sei jedoch, weil weiter Unwahrheiten erzählt worden seien, mit dem Messer zurück ins Wohnzimmer. "Dann kam mein Cousin und hat mich von hinten festgehalten und gesagt: Mach keine Dummheiten. Beim Losreißen bin ich dann hingefallen und mein Cousin ist auf mich gestürzt", sagte der 32-Jährige. Dabei müsse er mit dem Messer seine Ex-Freundin getroffen haben. Sein Cousin erzählte Ähnliches. Das Opfer und ihre Freundin schilderten jedoch eine andere Version. "Er hat absichtlich zugestochen", meinten beide. Im April soll er bereits einen solchen Vorfall angedroht haben. "Ich habe die Anzeige aber zurückgezogen, weil er mich darum gebeten hatte", sagte die 19-Jährige gestern. Sie sei vor der Tat jedoch mehrfach vom Angeklagten geschlagen worden - auch während der Schwangerschaft mit der gemeinsamen Tochter. E. stritt dies ab. Er habe sie höchstens mal mit der flachen Hand auf den Oberarm geschlagen, wenn sie ihn zuvor körperlich angegangen sei.

