Weeze: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Der Zusammenstoß ereignete sich auf der L 77 zwischen Goch und Weeze.

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich gestern auf der Landstraße 77 zwischen Goch und Weeze. Gegen 13.55 Uhr war ein Mann mit einem niederländischen Motorrad der Marke Honda ST1300 auf der Landstraße von Uedem in Richtung Goch unterwegs. Eine 61-jährige Frau aus Goch fuhr in einem Ford Focus auf der L 77 von Goch in Richtung Uedem. Als sie nach links in die Straße Kalbeck auf den Parkplatz am Eisenbahndenkmal abbiegen wollte, stieß sie mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Der Motorradfahrer, dessen Fahrzeug ein niederländisches Kennzeichen trug, verstarb noch an der Unfallstelle. Seine Personalien stehen zur Zeit noch nicht zweifelsfrei fest. Die 61-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen mit der Erstellung eines Unfallgutachtens. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Der Unfallort gehört zur Gemeinde Weeze. Die L 77 hat hier keine weitere Straßenbezeichnung. Die Unfallstelle wurde für die Unfallaufnahme gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.

Quelle: RP