Weeze: Nach dem Brand läuft die Sanierung

Familie Marko, deren Haus beim Feuer am Nachtigallenweg in Weeze schwer beschädigt wurde, ist dankbar für die große Unterstützung aus der Bevölkerung. Man will Weihnachten jetzt so normal wie möglich feiern. Von Sebastian Latzel

"Wir möchten uns bei allen bedanken" hat Familie Marko in dem Brief geschrieben, den sie bei der Gemeinde Weeze abgegeben hat. Mit der Bitte, diesen auch in der RP zu veröffentlichen (siehe Leserbrief weiter unten im Artikel).

Damit wollen sich die Markos bei allen bedanken, die in den vergangenen Tagen geholfen haben. Menschen haben Geld und Möbel gespendet, haben der Familie beim Umzug zur Seite gestanden, mit angepackt und beim Aufbau in der neuen Wohnung geholfen.

"Es war einfach unglaublich, welche Hilfsbereitschaft es gab. Immer noch bekommen wir Anrufe, gerade erst ist uns noch ein Weihnachtsbaum angeboten worden", erzählt Oliver Marko. Dieser Baum soll mit dafür sorgen, dass es trotz der schlimmen Ereignisse ein möglichst normales Weihnachtsfest wird. "Wir werden feiern wie geplant, nur eben jetzt an einem anderen Ort", sagt der Familienvater.

Das Haus der Markos ist nämlich beim spektakulären Brand am Nachtigallenweg im November schwer beschädigt worden. Wie berichtet, wird der Sohn der Nachbarin verdächtigt, das Haus seiner Muter angezündet zu haben. Die Flammen hatten dabei teilweise auch auf das angrenzende Doppelhaus der Familie Marko übergegriffen. Nach dem Feuer ist es nicht mehr bewohnbar. Viel ist dabei zerstört worden. Die Möbel sind unbrauchbar. Die Familie stand förmlich vor dem Nichts. Immerhin sind keine Dinge zerstört worden, an denen große Erinnerungen hängen wie etwa Fotos aus dem Familienalbum.

Oliver Marko freut sich über den großen Zuspruch, den es aus der Bevölkerung gab. Geholfen hat auch der Aufruf in der RP, über den die Familie eine neue Wohnung suchte. Die Familie mit zwei eigenen und zwei Pflegkindern hatte nämlich nach dem Brand kein Dach mehr über dem Kopf. Zunächst übernachtete man im Hotel, später bei Verwandten. Schließlich bekam die Familie eine Wohnung mitten in Weeze. "Wir haben uns hier schon eingelebt, es ist ein zweites Zuhause geworden", sagt er. Allerdings möchte die Familie natürlich so schnell es geht wieder in ihr Haus zurück. Aktuell laufen dort gerade die Renovierungsarbeiten. Wenn alles klappt und reibungslos läuft, könnte die Familie im März zurück in das Haus.

Was mit dem Haus nebenan passiert, kann Marko nur vermuten. Er geht davon aus, dass das Gebäude abgerissen werden muss, weil es so schwer beschädigt ist. Kontakt zu der Nachbarin hat er bislang nicht mehr gehabt. Es ist daher offen, ob die Frau später wieder in das Haus zieht. Den 32-jährigen Mann, der das Haus angezündet haben soll, hat Marko gar nicht gekannt. Der Sohn war erst kurze Zeit vor dem Brand zur Mutter gezogen. Er war nach dem Feuer festgenommen worden und sitzt seitdem in Haft.

Die Markos wollen die schlimmen Ereignisse so schnell wie möglich vergessen. "Wir schauen jetzt nach vorne und gehen optimistisch in die Zukunft."

