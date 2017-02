Weeze: Neugestaltung des Parks hat begonnen

Mit dem Bürgerhaus ging ein langer Wunsch der Weezer in Erfüllung. Die Einrichtung wird gut genutzt und gebucht, von vielen Seiten gibt es Lob. Nun soll auch das Außengelände zu einem attraktiven Treffpunkt umgestaltet werden. Von Sebastian Latzel

Zum Gesamtkonzept des Bürgerhauses gehörte für den Planer, Professor Christoph Parade, immer das Außengelände mit dazu. "Man muss das Ganze als Einheit sehen: Der befestigte Platz mit Eingang und als Gegensatz die freien Formen der Parkanlage, die sich im Bürgerhaus fortsetzen. Zusammen mit dem alten Bahnhofsgebäude und dem Stellwerk entsteht ein städtebaulich wertvolles Ensemble", hatte er seine Vision erläutert. Eine Vision, die dann doch etwas teurer war als ursprünglich veranschlagt.

Der Rat stellte 210.000 Euro zusätzlich zur Verfügung, weil allen Fraktionen eine attraktive Gestaltung des Bürgerhauses auch im Außenbereich wichtig ist. Jetzt haben die Arbeiten auf dem Areal begonnen. Das Gelände ist abgezäunt. Der Bagger hat erste Teile des Rasens abgetragen. Auch für die Neugestaltung des Parks erhält die Gemeinde Städtebaufördermittel des Landes. Die Neugestaltung ist Bestandteil des Integrierten Handlungskonzeptes für den Ortskern von Weeze. Dieser Zuschuss wurde auch damit begründet, dass derzeit bei der Anlage noch viele Wünsche offen sind. "In der aktuellen Situation stellt sich der Park eher vernachlässigt dar.

Das gesamte Wegesystem ist nicht übersichtlich, die Sitzmöglichkeiten sind ungünstig angeordnet und ausgerichtet, es gibt einige dunkle Ecken, die als Angst-Räume beschrieben werden, so dass es in der Summe an Aufenthaltsqualität mangelt.

Auch für die Nutzung durch Kinder und Jugendliche des Jugendzentrums "Wellenbrecher" oder für Familien gibt es keine passenden Angebote innerhalb der Anlage", heißt es in der Begründung des Förderantrags. Daher sollen einige zentrale Punkte beim Umbau umgesetzt werden: Einmal soll das Gelände natürlich gestalterisch aufgewertet werden, es soll attraktiv werden, sich dort aufzuhalten. Zum Konzept gehört auch ein barrierefreier Verbindungweg vom Bahnhof durch den Park zum Ortskern.

Wichtig war allen, dass eine Terrasse am Bürgerhaus realisiert wird. Schließlich soll der Bereich vor allem bei schönem Wetter mit in die Veranstaltungen einbezogen werden. Diesem Wunsch trägt das neue Konzept Rechnung.

Die Terrasse als ein Aushängeschild des Außengeländes soll mit hochwertigen Klinkern gestaltet werden. Im Zuge der Arbeiten werden zwischen Bürgerhaus und Bahnanlage Stellplätze für Bürgerhaus und "Wellenbrecher" errichtet. Der große Parkplatz für das Bürgerhaus mit fast 100 Stellplätzen befindet sich jedoch weiterhin am Holtumsweg auf der anderen Seite der Bahnlinie.

Der Bereich bleibt während der Arbeiten gesperrt. Der Fahrradständer am Park für die Schulkinder ist derzeit auf die andere Straßenseite zum Hotel verlegt. Peter Smits von der Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass die Neugestaltung im Mai abgeschlossen ist.

Quelle: RP