Kevelaer: Nicht-Öffentliches wird öffentlich

Im Kevelarer Rat gab es eine kuriose Situation. Die Mehrheit überstimmte den Bürgermeister und packte die Beratung über das Projekt Hüls in den öffentlichen Teil. Pichler droht mit Konsequenzen. Von Sebastian Latzel

Am Tag danach hatte sich der Bürgermeister schon etwas beruhigt. Wie berichtet, hatte die Mehrheit im Rat durchgesetzt, dass über die Auflösung des Vertrages mit Investor Soleo öffentlich beraten wurde. Gegen den ausdrücklichen Willen des Verwaltungs-Chefs. Der hatte in der Sitzung angekündigt, beim Kreis Kleve zu beanstanden, dass öffentlich diskutiert wurde. Es bestehe das Risiko, dass durch diese öffentliche Diskussion die Rechte Dritter beschädigt werden könnten und im schlimmsten Falle Sachadenersatzfordreungen drohten.

Nach der Debatte sieht Pichler die Sache nicht mehr ganz so dramatisch. "Ich bin immer noch der Ansicht, dass das Thema in den nicht-öffentlichen Teil gehört. Aber bei der Diskussion haben sich alle Politiker sehr zurückgehalten, ich denke nicht, dass es da etwas zu beanstanden gäbe", sagt er. Gleichwohl wolle er das noch einmal in Ruhe prüfen. Auch um für die Zukunft hier eine klare Linie im Rat zu haben. "Ich habe ein Interesse daran, so etwas grundsätzlich zu klären." Sonst bestehe die Gefahr, dass Investoren sich bei Kevelaer sehr zurückhalten, weil sie befürchten müssen, dass öffentlich über die Firma geurteilt und debattiert wird.

Bei der Beratung im Rat hielten sich die Politiker diesmal auffällig zurück. Der Name der Firma "Soleo" fiel offiziell überhaupt nicht. Im Beschluss, der für alle sichtbar an die Wand geworfen wurde, war der Name des Investors durch den Passus "der bekannten Firma" ersetzt worden.

Auch kritische Kommentare zum Investor gab es von Seiten der Politiker nicht. Vielmehr war der Ton eher in Richtung Verwaltung scharf. Wie berichtet, hatte Heinz-Josef van Aaken gefragt, warum die Verwaltung die Politiker angelogen habe. "So etwas geht gar nicht, wir haben den Rat nicht angelogen. Die Verwaltung muss sich nicht beschimpfen lassen", sagt Pichler.

Am Ende konnte er mit dem Ergebnis gut leben. Die Mehrheit gab ihr Okay, das Projekt "Hüls" fortzuführen. "Der Investor ist weg, aber das Projekt auf keinen Fall. Wir wollen, dass das Ärztezentrum kommt", sagt der Bürgermeister. "Wir sind zuversichtlich, in den nächsten Jahren mit den Maßnahmen aus dem Förderprogramm Tourismus sowie einem Gesundheitszentrum auf der Hüls, ein attraktives Erholungszentrum für die Kevelaerer Bürger und für die Besucher der Stadt schaffen zu können", ergänzt er. Die Auflösung des Vertrages mit Soleo kommentierte er mit den Worten: "Beide Parteien haben eingesehen, dass in der derzeitigen Konstellation eine zeitnahe Realisierung des Projektes selbst unter Einbeziehung der Katholischen Karl-Leisner-Kliniken nicht gewährleistet werden kann. Dies ist bedauerlich, da beide Parteien viel Zeit in das Projekt investiert haben und man das Ziel schon fast vor Augen hatte."

Quelle: RP