später lesen Kevelaer Operetten-Ausflug in das "Weiße Rössl" 2017-05-05T18:53+0200 2017-05-06T00:00+0200

Das Kevelaer Marketing hat nach eigenen Angaben das perfekte Geschenk zum Muttertag: Am Freitag, 12. Mai, 20 Uhr, kann die "Beste aller Mütter" und das "Oktoberfest-Outfit" ausgeführt werden. Und so manchem wird die Überraschung gelingen, wenn beim Besuch des Konzert- und Bühnenhauses sich der Vorhang für die Sonderveranstaltung "Im weißen Rössl" hebt. Die Besucher werden einen fröhlichen Abend mit vielen Evergreens in stimmiger "Wolfgangssee-Atmosphäre" erleben. Es wird viele geben, die sich an den singenden Oberkellner Leopold alias Peter Alexander und an so manchen Ohrwurm dieser Operetten-Verfilmung erinnern. "Freuen Sie sich auf die wohl bekannteste Operette in klassisch-moderner Inszenierung - und auf ein ganz besonderes Flair im Konzert- und Bühnenhaus der Stadt Kevelaer zum Abschluss unserer Kultursaison 2016/2017", so Bernd Pool, Leiter Stadtmarketing. Mit "Im weißen Rössl" knüpft das Kevelaer Marketing als Abschluss-Veranstaltung der Kultur-Saison an eine alte Tradition an. In den 70er bis 90er Jahren gehörte es zum guten Ton des Hauses, mit einer Oper die Kultursaison zu eröffnen und mit einer Operette eben diese zu beschließen. "Wir danken allen, die mit ihrem Besuch unser Angebot angenommen haben und so manche Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis werden ließen", so die Verantwortlichen beim Kevelaer Marketing. "Lassen Sie sich ein auf das bereits vorliegende Programm der kommenden Saison und sichern sich bereits jetzt Eintritts- und Abo-Karten."