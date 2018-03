später lesen Kevelaer Osterfeuer bis Freitag schriftlich anmelden 2018-03-19T18:17+0100 2018-03-20T00:00+0100

Auch am Niederrhein sind sie fester Bestandteil des heimischen Brauchtums und haben eine jahrhundertelange Tradition. Gemeint sind die Osterfeuer an den Feiertagen. In der Marienstadt sind die Regelungen zum Abbrennen eines Brauchtumsfeuers in der ordnungsbehördlichen Verordnung der Wallfahrtsstadt Kevelaer festgelegt.