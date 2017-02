Kevelaer: Schrankenvorfall: Junge (13) hat sich jetzt der Polizei gestellt

Der Vorfall hat für viel Gesprächsstoff in Kevelaer gesorgt. Am Donnerstagnachmittag hatten sich Jugendliche an die Schranke am Bahnübergang am Bahnhof gehängt und dadurch auf der anderen Seite die Barriere auf ein Auto gedrückt.

Der Stützfuß der Schranke setzte mehrfach auf dem Dach und der Windschutzscheibe von Ruth Weyenberg aus Weeze auf. Das Fahrzeug der 59-Jährigen wurde bei der Aktion beschädigt.

Zunächst hatte die Polizei von sieben Jugendlichen berichtet, die zur Tatzeit um 17.20 Uhr beobachtet worden waren. Momentan gehen die Behörden allerdings davon aus, dass nur zwei Jungen für die Tat verantwortlich sind. Am Sonntag hatte sich ein 13-Jähriger aus Kevelaer in Begleitung seiner Mutter bei der Wache in Kevelaer gemeldet. "Der Junge hat angegeben, am Donnerstag mit einem Freund unterwegs gewesen zu sein und dann die Schranke am Bahnhof heruntergerückt zu haben", berichtet Polizeisprecher Michael Ermers. Die Jugendlichen seien erschrocken, als sie sahen, dass sich auch die Schranke auf der anderen Seite senkte. Denn was die Teenager nicht wussten, war, dass die beiden Anlagen gekoppelt sind. Wenn eine Seite heruntergedrückt wird, geht auch die Schranke auf der anderen herunter. Eben das war in Kevelaer der Fall und daher setzte der Sperrbalken auf dem Dach des Autos auf.

Die 13-Jährigen hätten einen Riesenschreck bekommen und seien aus Angst weggelaufen. Der Junge habe bei der Polizei angegeben, dass ihm die Sache sehr leid tut. Das habe man nicht gewollt.

Nach seiner Aussage soll nur noch ein Freund an der Tat beteiligt gewesen sein. Was mit den anderen Jugendlichen ist, die beobachtet wurden, ist offen. Offenbar seien sie unbeteiligt und nur in der Nähe gewesen, so Ermers.

Der Freund, der ebenfalls aus Kevelaer kommt, wurde bislang noch nicht von der Polizei befragt. Beide Jungen sind mit 13 Jahren strafunmündig und haben daher strafrechtlich nichts zu befürchten.

Anders sehe das beim Schaden aus. Hier werde wohl noch geprüft, ob die Teenager für die Beschädigungen am Auto aufkommen müssen.

(zel)