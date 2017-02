später lesen Weeze Sitzungskarneval in Weeze in den Startlöchern Teilen

Wer sich in Weeze in den Karnevalsrausch begeben möchte, hat dazu einige Gelegenheiten. So findet am Samstag, 11. Februar, ab 19.11 Uhr der große Büttenabend des Karnevalsclubs Ratsstube (KSR) im Bürgerhaus Weeze statt. Zum Programm gehören der Auftritt des Kinderprinzenpaares, der TCW-Fanfaren, Minitanzgarde und Sunshine-Girls. Die Lachmuskeln werden strapaziert durch die Büttenredner Hilla Heien sowie den "Papparazzi" Michael Peters und Uwe Magney. Dazu kommen die "Klevse Tön", das Männerballett die "Glorreichen 10", der Weezer Musikverein, der Elferrat des MGV, die LandfrauenWeeze-Wemb, Aktivisten des GJR und des KCR und vieles mehr. Karten zum Preis von fünf Euro werden im Vorverkauf angeboten.