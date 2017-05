Kevelaer: "Tango Argentino" als besonderes Tanzereignis

Auch unter den erfahrenen Tangueros in der Region ist "Tango Argentino" im "Goldenen Löwen" in Kevelaer immer noch ein Geheimtipp und ein ganz besonderes Tanzereignis. Denn hier trifft der gefühlsbetonte Paartanz "Tango Argentino" bei romantischem Kerzenschein auf ein außergewöhnliches Jugendstilambiente.

"Tango Argentino" gehört seit 2009 zum immateriellen UnescoKulturerbe der Menschheit. Zu der leidenschaftlichen und oft melancholischen Musik tanzen die Paare in einer sehr innigen Haltung. Jeder Tanz ist eine neue Interpretation zum jeweiligen Lied, bei der es keine festgelegten Abfolgen oder Choreographien gibt, sondern verschiedene Schrittelemente, Drehungen und Techniken, die in beliebiger Weise miteinander kombiniert werden können. Der Mann führt durch winzige Gesten und Gewichtsverlagerungen und deutet damit an, welche Richtung und Dynamik der Tanz als nächstes nehmen soll. Dabei geht es auch darum, die Tanzpartnerin ins rechte Licht zu rücken, aber das eigentliche Ziel ist es für das Tanzpaar, in einen gemeinsamen Fluss aus Musik und Bewegung zu kommen.

Die Organisation und die Musikauswahl liegt in den Händen der Kevelaerer Tanguera Bettina Wynants-Hardt, die für die drei Tanzvarianten des "Tango Argentino", die Milonga (schnell), den Vals (walzerartig) und den Tango entsprechende Musik bereithält. Auch der Neo-Tango mit moderneren "Beats" und der Non-Tango, also Nicht-Tangolieder, auf die aber sehr gut "Tango Argentino" getanzt werden kann, werden in ihren Playlisten eingestreut. Der "Tango im Löwen" hat eine Fangemeinde in der Region und den Niederlanden.

Die Tanzveranstaltung richtet sich an Einsteiger und Fortgeschrittene. Auch Zuschauer und Interessierte sind willkommen. Die nächste Veranstaltung ist am Freitag, 5. Mai, von 20 bis 24 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Infos bei Irmgard Baers, Telefon 02832 5755.

Quelle: RP