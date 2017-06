später lesen Greifvogel-Station in Weeze Wenn kleine Eulen Hilfe brauchen 2017-06-07T12:21+0200 2017-06-08T11:29+0200

In der Greifvogel-Auffangstation in Weeze im Kreis Kleve kümmern sich Wilhelm und Ulrike Schnabel um Raubvögel, die in Not geraten sind. Im Moment sorgen vor allem die Unwetter dafür, dass viele kleine Eulen aus ihren Nestern fallen. Von Antje Seemann