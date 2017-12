Weeze: Weezer Werbering verlost 120 Preise

Auch Anfang 2018 freuen sich die Mitglieder und der Vorstand des Weezer Werberinges auf die Jahresverlosung, die dank der Gewinnlose, die im Umlauf sind, garantiert für glückliche Gesichter in der Region sorgen wird.

Am Sonntag, 7. Januar, um 11 Uhr schlägt die Stunde der Wahrheit. Tolle Preise, darunter auch die zwei Gutschein-Hauptgewinne in Höhe von je 250 Euro, werden an den Mann und die Frau aus Weeze oder der lokalen Umgebung gebracht.

Insgesamt warten bei der Ziehung rund 120 Preise in Form von Werbering-Einkaufsgutscheinen und Sach- und Geldpreisen mit einem Gesamtwert von rund 6700 Euro auf ihre Gewinner.

Mit Musik, einer Saalverlosung, Brezelgebäck und Sekt werden die Besucher eine spannende Ziehung der Gewinner dieser Verlosung in der Alten Schmiede, Wasserstraße 7 in Weeze, erleben.

Der Vorstand und Mitglieder des Weezer Werberinges freuen sich auf viele Besucher und wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei der Jahresverlosung 2018.

www.weezer-werbering.de

Quelle: RP