Kevelaer: Willi Gietmann - St. Marias erster Ehrenvorsitzender

Alle zwei Jahre wird turnusmäßig auf der Jahreshauptversammlung der St.-Maria-Bruderschaft Achterhoek der Vorsitzende gewählt. Aber diesmal war etwas anders. "Nach 26 Jahren habe ist gesagt, jetzt ist es gut", sagt Willi Gietmann.

40 Jahre war er im Vorstand aktiv, davon 26 Jahre an der Spitze der Bruderschaft. Sein Abschied von der Position sei ein sehr bewegender und emotionaler Moment gewesen, sagt der Achterhoeker. "Alle sind aufgestanden und es gab ein paar Minuten Applaus." Seinen Abschied, den hatte der 60-Jährige durchgeplant. "Man muss gucken, dass man den Absprung und die Übergabe vernünftig hinkriegt", sagt der 60-Jährige. Ihm sei es immer wichtig gewesen, nicht aus Altersgründen aufhören zu müssen, sondern einen guten Abschluss hinzubekommen.

Mit seinem Nachfolger Michael Stenmans hatte er Gespräche geführt. Alles hätte er vorbereitet gehabt. Aber dann wurde er doch noch überrascht. "Ich bin zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden. Das hat es vorher in unserer Bruderschaft noch nicht gegeben. Jetzt haben die mich doch noch überrascht, das war stark." Seinem Nachfolger Michael Stenmans wünscht er, dass seine Schützenbrüder genauso hinter ihm stehen, wie er es all die Jahre erfahren hat. "Ich konnte mich immer auf meine Schützenbrüder verlassen", sagt Gietmann und denkt dabei vor allem an den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft", bei dem Achterhoek Silber auf Bundesebene holte. Nie habe er an dem Erfolg gezweifelt. "Ich bin immer positiv eingestellt, habe immer gesagt: Machen wir!", sagt Gietmann. Das Schönste sei, dass er am 31. Januar mit Johannes Baaken nach Berlin fahren und auf Schloss Bellevue den Bundespräsidenten treffen darf, stellvertretend für alle Achterhoeker. "Da kommt man als Normalsterblicher ja nicht rein", sagt er.

Und eines bleibt: Für Achterhoek schlägt sein Herz. Immer.

