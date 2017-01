Volksbank An Der Niers Präsentiert Die Kindergartenserie "wintermärchen" (folge 8): Wintersport ist schon was für Vierjährige

Schon Kindergartenkinder können in speziellen Kursen Skifahren lernen. Bei uns fehlt zur Kälte der Schnee - aber schon im nahen Sauerland kommen Wintersportler jeden Alters auf ihre Kosten. Schlittenfahren ist eine tolle Alternative. Von Anja Settnik

GELDERLAND Vor wenigen Tagen habt ihr gesehen, wie schön die Natur aussieht, wenn Schnee gefallen ist. Inzwischen liegt aber nur noch hier und da, wo die Sonne nicht so hinkommt, ein kleiner Rest von Weiß - das reicht in keinem Fall, um damit irgend einen Sport zu treiben. Aber vielleicht seid ihr Kinder ja nicht die einzigen, die gerne mal ausprobieren möchten, was sich mit dem Schnee alles anfangen lässt, und könnt eure Eltern überreden, mal mit euch in ein nahes Mittelgebirge zu fahren. In etwa zwei Stunden seid ihr zum Beispiel im Sauerland und könnt euch in den Schnee stürzen. Wer Zeit für ein paar Tage Urlaub hat, kann in den bekannten Wintersportorten auch kurzfristig einen Skikursus buchen. Der wird schon für Vierjährige angeboten und heißt deshalb oft "Skikindergarten". Ihr braucht warme Kleidung, in der ihr trocken bleibt, die "Profiausrüstung" samt Helm kann man ausleihen.

Unter uns: Sich auf Skiern einen Abhang hinab zu schwingen, ist nicht für jeden etwas - und die Ausrüstung kostet auch eine Menge Geld. Wenn eure Eltern meinen, dass ihr mit dem Skifahren besser noch warten sollt, seid nicht traurig. Es gibt schließlich noch andere Möglichkeiten, Spaß im Schnee zu haben.

Vor allem denke ich da ans Schlittenfahren, zu dem manche auch "Rodeln" sagen. Es gibt günstige "Poporutscher" aus Plastik, besser ist aber ein Holzschlitten auf Kufen, wie ihn schon eure Großeltern nutzten. Ihn zu lenken ist gar nicht so schwierig, gestoppt kriegt ihr ihn, indem ihr eure Füße kräftig in den Schnee stemmt. Wenn der Hügel steil ist, wird zur Sicherheit bestimmt ein Erwachsener mitfahren. Mama oder Papa sind übrigens auch nützlich, um den Schlitten nach der Abfahrt wieder den Berg hinauf zu ziehen. Das ist nämlich ganz schön anstrengend.

Falls ihr lieber mal das Schlittschuhlaufen ausprobieren wollt, besucht doch mal eine Eislaufbahn. Weil ja seit Tagen Frost herrscht, könnt ihr für die ersten Versuche mit oder ohne Schlittschuhe auch mal eine überflutete Wiese als Schlinderbahn nutzen.

Und wenn ihr dann später mit einem warmen Kakao auf dem Sofa sitzt, guckt euch im Fernsehen mal an, was die Großen alles tun: Abfahrt laufen, Skilanglauf, Snowboarden, Eistanz oder sogar Skispringen. Alles cool, aber nicht gerade einfach. Bis ihr da mitmacht, lasst euch ruhig noch Zeit.

Quelle: RP