Die Winterpause ist vorbei. Der Winnekendonker Bauernmarkt startet am Freitag, 13. Januar, in das neue Jahr. Bereits im vergangenen Jahr wurde der frühere Platz am Alten Markt bezogen. Fast anderthalb Jahre waren die Marktbeschicker auf den neuen Markt ausgewichen, als die alten Kastanien gefällt werden mussten und das Pflaster neu verlegt wurde. Der neue Markt hatte auch Vorteile, wie die Parkmöglichkeiten. "Zum Teil kam auch von den Marktbesuchern der Wunsch, an den Alten Markt zurückzukehren", sagt Miriam Etzold vom Vorstand Rheinischer Bauernmarkt. Für die Geselligkeit und Gemütlichkeit sei das der richtige Platz. "Aber die Leute müssen es auch wissen", sagt Etzold. Der Alte Markt liegt eben ein bisschen versteckt. Wer nicht gerade da entlangfährt, wird kaum darauf stoßen. Deswegen rühren die Marktbeschicker für den ersten Markt im neuen Jahr ordentlich die Werbetrommel. Bei Einkäufen ab fünf Euro gibt es am Stand von Bauer Heinrich ein Kilo Schmörkes und am Bio-Stand vom Naturhof Etzold sechs kleine Bio-Eier gratis dazu. Und Bio-Bauer Bernd Verhoeven verschenkt jungen Bio-Gouda zum Probieren, der auch als Nachtisch zum Kuchen der Tortenbäckerin Cornelia Rademacher vorzüglich schmeckt. Der Kuchen muss nicht mit nach Hause genommen werden, sondern kann auch vor Ort verspeist werden. "Mit den alten Kastanienbäumen war das natürlich noch ein bisschen schöner", spricht Miriam Etzold die Atmosphäre an. Die neu gepflanzten Bäume, die müssten noch wachsen. Aber für Atmosphäre sorgen eben auch die Marktbeschicker und Besucher. "Aller Wechsel ist bekanntlich immer schwer", sagt Miriam Etzold. Sie hofft, die Marktbesucher schnell davon überzeugen zu können, dass der Wochenmarkt zurückgekehrt ist zu seinen Wurzeln, in den Schatten der Pfarrkirche St. Urbanus.