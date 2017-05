später lesen Kleve 200 Jahre Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - eine Schule feiert Geburtstag 2017-05-03T17:41+0200 2017-05-04T00:00+0200

Das Klever Freiherr-vom-Stein-Gymnasium wurde vor zwei Jahrhunderten gegründet. Mit 55 Jungen und einem Lehrer begann 1817 der Unterricht am damals Königlichen Gymnasium. Heute lernen hier 800 Schüler und lehren 63 Pädagogen. Die gute, alte Schule ist ein Ort, der jung geblieben ist. Die Rheinische Post zeigt auf dieser Seite die Gratulanten der Schule. Einige davon erzählen, was ihnen am "Stein" gefällt und was nicht, an welcher Stelle die Historie des Hauses deutlich wird und was sie der Schule wünschen.VON PETER JANSSEN (Texte) und MARKUS VAN OFFERN (Bilder)