Kreis Kleve: 24 neue Industriekaufleute im Kreis

Nach zweieinhalb Jahren Ausbildung in Betrieb und Berufsschule haben 24 Industriekaufleute ihre Abschlussprüfung vor den vier Prüfungsausschüssen der IHK Duisburg-Wesel-Kleve im Berufskolleg des Kreises in Goch bestanden.

Die Namen der erfolgreichen Prüflinge: Jonas Holtmann (ADM Spyck GmbH , Kleve), Frederic Jakobi (BSN-JOBST GmbH, Emmerich am Rhein), David Schmidt (Carl Prinz GmbH & Co. KG , Goch), Jendrik Ferdenhert (Colt International GmbH, Kleve), Caroline Mors (Colt International GmbH, Kleve), Jana Hinckers (Elten GmbH, Uedem), Svenja Hülsken (Elten GmbH, Uedem), Ayleen Dörning (GOFA GmbH , Goch), Michael Keßler (Haus-Freudenberg-GmbH , Kleve), Lasse Jansen (Hemeyer Verpackungen GmbH, Kleve), Simon Holland (Horlemann GmbH , Uedem), Kelly Owen (Horlemann GmbH, Uedem), Sarah Boeckstegers (Ipsen GmbH, Kleve), Melissa Janssen (Katjes Fassin GmbH + Co. KG , Emmerich am Rhein), Vera Opdemom (Katjes Fassin GmbH + Co. KG , Emmerich am Rhein), Jennifer Heering (KLK Emmerich GmbH , Emmerich am Rhein), Stefan Schoofs (KLK Emmerich GmbH, Emmerich am Rhein), Yannick Neinhuis (Mühlhoff Umformtechnik GmbH , Uedem), Marcello Adriano Pawlik (Mühlhoff Umformtechnik GmbH , Uedem), Christin Westerhoff (Mühlhoff Umformtechnik GmbH , Uedem), Janine Wellmanns (project Service & Production GmbH, Kranenburg), Laura Wolniewicz (RCN Chemie GmbH & Co. KG , Goch), Larissa Hülkenberg (Setter GmbH & Co. KG, Emmerich am Rhein), Fabio Wißen (Spectro GmbH, Kleve).

Quelle: RP