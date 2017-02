später lesen Kleve 28-Jähriger bricht in die Klever Hochschule ein Teilen

Ein 28 Jahre alter, polizeilich bekannter Mann aus Kleve ist am Sonntag gegen 22 Uhr in die Hochschule an der Marie-Curie-Straße eingebrochen. Da der Einbrecher dabei die Alarmanlage auslöste, machte er einen Sicherheitsdienst-Mitarbeiter auf sich aufmerksam, der die Polizei informierte. Die Beamten trafen den 28-Jährigen im 2. Obergeschoß auf einer Sitzecke an. Der Mann erklärte, dass er sein Handy an dieser Stelle am vorangegangenen Freitag vergessen hätte. Die Beamten nahmen den Verdächtigen, der kein Student ist, vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Klevers fanden die Ermittler weder Einbruchswerkzeug noch Diebesgut. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder freigelassen. Hinweise, Telefon 02821 5040.