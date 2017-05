Drei beherzten Männern, allesamt aus Kleve, ist es zu verdanken, dass die Polizei am Tag der Arbeit einen 30 Jahre alten Mann festnehmen konnte. Dieser hatte am helllichten Tag zuerst einen 78-Jährigen mit einem Klappmesser bedroht und dann einer 49 Jahre alten Frau die Handtasche entrissen. Von Julia Lörcks

All dies geschah innerhalb von 30 Minuten am frühen Nachmittag in der Klever Oberstadt und wurde von zwei Passanten und einem Autofahrer beobachtet, die den mutmaßlichen Täter schließlich auch dingfest machten. Dienstag wurde er dem Haftrichter vorgeführt. "Das Ergebnis steht noch aus", sagt Polizeisprecher Michael Ermers.

Fest steht aber: Der 30-Jährige, der zurzeit keinen festen Wohnsitz hat und der Klever Polizei seit 2011 wegen mehreren Eigentumsdelikten (unter anderem Laden- und Fahrraddiebstahl) bekannt ist, muss sich nun wegen schweren Raub verantworten. Weil er nach eigenen Angaben Drogen konsumiert hatte, wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen.

Die erste Tat ereignete sich gegen 13.25 Uhr an der Propsteistraße in Kleve. Dort kam der 78-Jährige gerade aus einer Bäckerei und stieg in sein Auto. In diesem Moment stieg auch der 30-Jährige auf der Beifahrerseite ins Fahrzeug ein. Er holte ein Klappmesser hervor, bedrohte damit den 78-Jährigen und forderte Geld von ihm. "Weil sich im gleichen Haus auch die Sparkasse befindet, dachte er wohl, dass der 78-Jährige Geld geholt hatte", erklärte Ermers. Das war aber nicht der Fall. Als das Opfer um rief flüchtete der Täter.

Etwa 30 Minuten später ging eine Frau (49) aus Kleve mit ihrem Hund auf der Hoffmannallee spazieren. Der 30-Jährige näherte sich von hinten und hielt ihr einen spitzen Gegenstand gegen den Rücken. Dann versuchter er, die Handtasche der 30-Jährigen zu entreißen.

Das Opfer schrie um Hilfe, in einem Gerangel gelang es dem Täter, die Handtasche an sich zu reißen. Ein 27-jähriger Autofahrer, der von Materborn Richtung Innenstadt fuhr, bemerkte den Überfall und verfolgte den Täter mit seinem Fahrzeug in die Gutenbergstraße. Zwei Passanten (49 und 50 Jahre alt) verfolgten den Täter ebenfalls. Gemeinsam stellten sie den 30-Jährigen schließlich gegenüber der Shell-Tankstelle und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Als Tatwaffe stellten die Beamten ein sogenanntes Butterflymesser sicher.