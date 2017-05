später lesen Kleve 30 Obdachlose in Kleve gezählt 2017-05-03T17:41+0200 2017-05-04T00:00+0200

Die Stadt Kleve zählt rund 30 Obdachlose, die in Einrichtungen der Stadt untergebracht werden müssen. Dafür hält die Stadt 90 Schlafstellen in Häusern am "Selfkant", "Im Stillem Winkel" und an der "Jülicher Straße" bereit.