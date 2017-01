später lesen Kleve 55-Jährige bei Unfall schwer verletzt Teilen

Eine 55 Jahre alte Kleverin ist bei einem Verkehrsunfall an der Krohnestraße in der Klever Oberstadt so schwer verletzt worden, dass sie stationär im Krankenhaus behandelt werden muss. Zu dem Unfall war es am Montag, 2. Januar, gegen 8.55 Uhr gekommen.