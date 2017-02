Kleve: Absturz auf Parkplatz

Eine Autofahrerin beschwert sich über die Situation auf dem Minoritenparkplatz. Sie war im Dunkeln rückwärts in den Wallgraben gefahren. Von Peter Janssen

Es war diesig. Zu dem Nebel gab es noch Sprühregen - eben alles, was zu einem ungemütlichen Tag dazugehört. Magdalena van Campen musste an diesem Tag im Dezember in die Stadt. Sie wohnt in Keeken und fuhr in der Dunkelheit von Zuhause mit ihrem Auto ab. Sie hatte einen Arzttermin. Den Wagen wollte sie auf dem Minoritenparkplatz abstellen. Rückwärts fuhr die Kleverin in eine Parkbucht, die an der Seite in Richtung Hafenstraße liegt. Der Versuch, das Auto ordentlich zu parken, endete im Graben. Die Frau war rückwärts in die Wallgrabenzone gefahren.

"Ich hatte keine Orientierungspunkte. Rechts und links neben mir standen keine Fahrzeuge. Zudem war es dunkel und neblig. Wie weit ich noch rückwärts setzen konnte, war nicht zu sehen", sagt Magdalena van Campen. Sie war mit dem Heck in die Graben gerutscht. Ihr Auto setzte auf. Die Mulde ist an der Stelle so tief, dass sie nicht mehr herausfahren konnte. Schon das Aussteigen bereitete ihr Schwierigkeiten. Sechs Männer kamen zur Hilfe. Fünf davon wuchteten das Auto aus dem Graben, einer hatte sich ans Steuer gesetzt und gab ordentlich Gas, bis das Fahrzeug wieder sicher auf dem Asphalt stand. "Ich konnte in dem Moment nicht mehr fahren. Ich hatte einen Schock, weil ich zunächst gar nicht wusste, was passiert war", sagte die Keekenerin. Sie hatte den Unfall im Bürgerbüro gemeldet. Man wolle sich drum kümmern, hieß es. Bislang gab es keine Rückmeldung. Es müsse dort irgendeine Begrenzung geben, fordert die Frau: "Ein kleiner Bordstein, ein Betonsockel oder zumindest ein Flatterband sollte es dort geben, denn das würde helfen. Wo der Graben beginnt, muss zu erkennen sein. Besonders dann, wenn es dunkel ist."

Dass die Einwände der Frau berechtigt sind, stellt der ADAC klar. Nach Ansicht des Automobilclubs besteht hier dringender Handlungsbedarf. Verkehrsfachmann Dr. Roman Suthold lässt keinen Zweifel daran, dass an der Situation etwas geändert werden muss. "Der Unmut der Bürgerin ist vollkommen gerechtfertigt. Hier sollten zum Beispiel Poller mit Ketten oder waagerechte Bodenpoller als spürbare Barriere gesetzt werden", sagt Suthold. Auch gibt er zu bedenken, dass der Fußgängerweg nicht weit vom Wall entfernt verläuft. Daher seien aus Sicherheitsgründen hier Verbesserungen erforderlich.

Bei der Stadt Kleve sind bislang noch keine Beschwerden über die Situation auf dem Minoritenparkplatz eingegangen. Oder sie wurden nicht weitergeleitet. "Wenn an dieser Stelle Handlungsbedarf besteht, werden wir uns auch darum kümmern", sagt Stadtsprecher Jörg Boltersdorf. Die Chancen, dass aktuell immer mehr in den Graben fahren, sinken. Es bleibt länger hell.

Quelle: RP