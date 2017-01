Kreis Kleve: Achtung: Hier misst die Polizei die Geschwindigkeit

Auf den Straßen im Kreis Kleve ist überhöhte Geschwindigkeit laut Kreis-Polizei weiter die Hauptursache für Unfälle, bei denen Menschen ums Leben kommen. Die Beamten kontrollieren die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen in dieser Woche an folgenden Stellen:

• am heutigen Montag in Kerken-Winternam, Winternam und in Bedburg-Hau, Uedemer Straße;

• am Dienstag in Wachtendonk, Kempener Straße und in Kranenburg, Nimweger Straße;

• am Mittwoch in Rheurdt, Niederend und in Rees-Millingen, Hurler Straße;

• am Donnerstag in Geldern, Krefelder Straße und in Kleve, Brabanter Straße;

• am Freitag in Issum, Gelderner Straße und in Emmerich-Hüthum, Eltener Straße (B 8);

• am Samstag in Kevelaer, Kölner Straße (B 9) und in Kalkar-Wissel, Dorfstraße;

• am Sonntag in Goch, Pfalzdorfer Straße und in Kleve, Emmericher Straße (B 220) .

Darüber hinaus müssen Verkehrsteilnehmer im Kreisgebiet mit kurzfristigen Kontrollen rechnen.

Quelle: RP