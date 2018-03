später lesen Bedburg-Hau AfD will SPD Nutzung von Rathaus verbieten 2018-03-08T18:18+0100 2018-03-09T00:00+0100

In der Bedburg-Hauer Politik kennt man sich. Auch wenn manchmal in der Sache hart diskutiert wird - am Ende des Tages bleibt der Ton zwischen den vier Fraktionen immer relativ sachlich. Die AfD ist im Rat nicht vertreten - und doch mischt sie sich jetzt ins politische Gemeindeleben ein.