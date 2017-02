Kleve: Albaner-Trio nach drei Einbrüchen in Untersuchungshaft

Die Kriminalpolizei hat wohl drei Einbrüche in Kleve aufgeklärt. Tatverdächtig sind drei Männer aus Albanien - zwei 24-Jährige und ein 27-Jähriger -, die alle Asylbewerber und deshalb in Deutschland geduldet sind. Einer der 24-Jährigen hat die Einbrüche gestanden.

Zur Last gelegt werden dem Trio ein Einbruch in der Nacht zum 7. Dezember 2016 in eine Doppelhaushälfte an der Straße Krähenhorst. Dort entwendeten die Täter Bargeld, einen Fernseher, ein Tablet-PC sowie ein Handy. In derselben Nacht versuchten drei Täter am Stelzenweg, die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzubrechen.

Dabei waren die Täter durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet worden. In der Nacht zum 8. Dezember 2016 versuchten Täter, am Starenweg die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Festgenommen wurden die beiden 24-Jährigen am Montag vergangener Woche, nachdem Beamte sie aufgrund der Videobilder erkannt hatten in Griethausen Der 27-jährige Tatverdächtige wurde am 1. Februar in Wuppertal gefasst.

(dido)