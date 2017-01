Kalkar: Allein den Ehepartner gibt's hier nicht

Die 10. Auflage der Hochzeitsmesse in Kalkar lässt keine Wünsche rund um den schönsten Tag des Lebens offen. Von Antje Thimm

Es soll das Besondere sein, individuell, persönlich, noch nie da gewesen - das Event am schönsten Tag des Lebens, die Hochzeit. Vom Outfit über Dekoration, Planung, Gestaltung bis hin zu Ideen für kleine Gastgeschenke konnten Paare sich umfassend informieren bei der 10. Hochzeitsmesse "Trau dich am Niederrhein" in der Hansehalle "Grieth" auf dem Gelände des Kernwasser-Wunderlands in Kalkar-Wissel.

Flammende Herzen mit echtem Feuer, viele Luftballons, Blumen und festlich gekleidete Bräute empfingen die zahlreichen Besucher und stimmten romantisch ein auf Verliebtsein und Heiraten.

Bereits die erste der vier Brautmodenschauen des Hauses van der Meche-Hetzel in Zusammenarbeit mit Alexander Herrenmoden war sehr gut besucht. Vom klassischen Brautkleid im Prinzessinnen-Stil bis zum wandelbaren Kleid, das durch Entfernen von langem Rock oder Jacke zum Party-Outfit umfunktioniert werden kann, war alles zu sehen. Kostbare Spitze, die glitzert und romantisch schimmert, macht die Braut zum glanzvollen Mittelpunkt. "Der Schleier ist wieder wichtigstes Accessoire", sagte Moderatorin Sarah van der Meche-Hütz. Viele Variationen des Brautschleiers waren auf dem Laufsteg zu sehen. "Das aufwendige Brautkleid ist wieder in Mode", bestätigt auch Irmgard Martens vom gleichnamigen Pfalzdorfer Bekleidungshaus. "Neben dem klassischen Prinzessinnenschnitt, ist auch das hautenge, ab dem Knie ausgestellte Meerjungfrauenkleid beliebt", sagt sie. Was kostet so ein Prachtstück? "Zwischen 3000 und 14.000 Euro ist alles möglich", sagt Irmgard Martens.

Der Bräutigam trägt figurbetonte, körpernahe Anzüge aus leicht glänzendem Stoff. Es darf auch schon mal ein ausgefallener Schnitt sein, eine ungewöhnliche Musterung. "Es dominiert der individuelle Stil", erklärt Rita van der Meche-Hetzel, die seit vielen Jahren die "Trau dich"-Messe mit organisiert. Es habe damit zu tun, dass man nicht mehr so ganz jung heirate. Die Brautleute seien etwas reifer und demnach mutiger in der Darstellung ihrer Persönlichkeit.

Schon vor der Mittagszeit war die Messehalle mit Besuchern gut gefüllt und an den Ständen der 30 Aussteller informierten sich viele interessierte Heiratswillige und ihre allernächsten Berater(innen) wie Mütter und Schwiegermütter.

Neben dem Outfit ist Vieles andere wichtig: "Die Blumendekoration und natürlich der Brautstrauß müssen zum Kleid passen. Hier ist auch Vintage angesagt, aber auch wieder etwas Feineres, das zur Spitze passt", sagt Melanie Bosser vom Uedemer Floristik-Haus Reintjes & Bosser.

Schokolade, Glucose, Gelatine - das sind die drei Elemente, aus denen Träume gezaubert werden: ein azurblauer Wasserfall ergießt sich über die einzelnen Stufen einer Hochzeitstorte, unten steht eine Gondel aus Zucker, in dem das glückliche Paar sitzt. Für seine Tortenkreationen hat Konditormeister Joachim Reffeling eine Creme entwickelt, die besonders "fluffig" ist, eine "Mischung zwischen Schnee und Bayrischer Creme", so Reffeling.

"Bei der Auswahl der Ringe stehe Individualität im Vordergrund", erklärt der Gocher Juwelier Georg Schotten. "Man will nicht dem Mainstream folgen, sondern eine individuelle, ausgefallene Optik", sagt er und zeigt Trauringe aus Damaszener Stahl, einer sehr harten und beständigen Stahlmischung, benannt nach einer 2000 Jahre alten Schmiedekunst.

Die maßgeschneiderte Hochzeitsreise oder das Ja-Wort in einem fernen Land - auch zu diesen Themen konnten sich die Paare informieren. "Im Ausland zu heiraten ist immer ein Thema", sagt Reisefachfrau Rabea Küppers aus Sonsbeck, die nicht nur bei der ganz persönlichen Reiseplanung, sondern auch bei allen erforderlichen Formalitäten zur Trauung in der Ferne berät.

Quelle: RP