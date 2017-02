später lesen Schockelprobe Andreas auf dem Prinzenwagen 2017-02-22T20:37+0100 2017-02-23T00:00+0100

Für einen Karnevalsprinzen ist es schon immer etwas Besonderes, wenn er zum ersten Mal seinen Prinzenwagen für den Rosenmontagszug besichtigen kann. Kleves Tollität Andreas der Grenzenlose ließ sich nicht zweimal bitten, um gestern bei den Umweltbetrieben der Stadt Kleve (USK) zur Schockelprobe zu kommen. Mitgenommen hatte er auch seine schmucke Garde und die Tanzgarde der Funkenschwänchen, die allesamt hoch droben in der Oberstadt ein kräftiges "Kleve Helau" schmetterten. Vorne zu sehen (v.l.) Wolfram Dennessen, der am Montag Schwan und Boot mit dem Trecker durch die Stadt zieht, und Dirk Henkemeyer, der zuständig war für die Schreinereiarbeiten am Prunkwagen.