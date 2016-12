Kleve: Anonymer Hinweis verrät China-Bordell

Ein Polizeihauptkommissar schilderte gestern die Hausdurchsuchung des Kranenburger "China-Clubs". Erneut blieben zwei Zeuginnen fern. Von Sabrina Peters

Unscheinbar sieht das großzügig wirkende Wohnhaus im Kranenburger Gewerbegebiet "Im Hammereisen" auf den Fotoaufnahmen aus, die gestern im Klever Landgerichtssaal gezeigt wurden. Hinter den Mauern sollen sich aber über viele Jahre Frauen prostituiert haben. Ab Dezember 2014 sollen das vornehmlich Chinesinnen gewesen sein, die ihre sexuellen Dienstleistungen in dem sogenannten "China-Club" angeboten haben. Nach der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft, die sich gegen vier Chinesinnen und einen als Haupttäter beschuldigten Chinesen richtet, hatten zumindest die meisten der dort arbeitenden Frauen dazu allerdings keine gültige Arbeitserlaubnis oder ein Visum. Sie sollen sogar von den Angeklagten in unterschiedlicher Tatbeteiligung aus China zu diesen Zwecken in die Bundesrepublik geholt worden sein. Bereits seit November müssen sich die Beschuldigten, von denen sich zwei Frauen bereits zu einem Großteil geständig zeigten, deshalb wegen unerlaubten Einschleusens von Ausländern und Hinterziehung von Sozialabgaben sowie Steuern in Millionenhöhe verantworten.

Kriminalbeamte und ein Polizeihauptkommissar, die gegen diese "Bordell-Bande" ermittelten und gestern vor Gericht zum Club in Kranenburg aussagten, bestätigten die Vorwürfe. "Wir hatten einen anonymen Hinweis bekommen, dass sich in einem Club "Im Hammereisen" Frauen illegal aufhalten und dort der Prostitution nachgehen", schilderte der Polizeihauptkommissar. Bei Recherchen hätten die Beamten tatsächlich herausgefunden, dass für den Club keine entsprechenden Anmeldungen vorlagen. Als sie eine Hausdurchsuchung im März 2015 in Kranenburg durchführten, sei jedoch schnell ersichtlich gewesen, dass dort der Prostitution nachgegangen werde.

Die dort angetroffenen Frauen konnten sich nach Aussage des Polizeihauptkommissaren auch nicht alle entsprechend ausweisen. Vor Gericht berichtete er außerdem von seinem persönlichen Eindruck, den er im Rahmen dieser Hausdurchsuchung und Vernehmungen gewann: "Ich hatte das Gefühl, als hätten die Frauen vorab entsprechende Anweisungen erhalten, dass sie so wenig wie möglich angeben sollen. Das hat sich so auch später bei den polizeilichen Vernehmungen dargestellt, die sehr lückenhaft waren." Beweisen, etwa durch Aussagen der Frauen, konnte er das allerdings nicht.

Im Rahmen des bisherigen Prozesses halten sich die mutmaßlichen mutmaßlichen chinesischen Prostituierten bislang auch sehr bedeckt. Bereits zu einem vorherigen Verhandlungstag waren Zeuginnen nicht erschienen oder gaben an, nie als Prostituierte gearbeitet zu haben. Gestern ergab sich das gleiche Bild: Zwei Frauen aus Fernost erschienen nicht, während eine Chinesin ebenfalls abstritt, jemals sexuelle Dienstleistungen angeboten zu haben. Den Vorsitzenden Richter Christian Henckel machte das zwischenzeitlich wütend: "Sie haben bei der Polizei ganz andere Angaben gemacht. Dort sitzt die Staatsanwaltschaft. Sie wird ein Verfahren gegen sie einleiten wegen einer Falschaussage."

Eine andere aus Bulgarien stammende Frau bestätigte hingehen, dass sie in Kranenburg als Prostituierte tätig gewesen sei. Ihren Chef habe sie jedoch nicht gekannt. Die Einnahmen hätten sie aber geteilt.

Als Zeuge war zudem der Eigentümer und Vermieter des Kranenburger Hauses geladen. Er sei davon ausgegangen, dass in dem Club alles mit rechten Dingen zugegangen sei.

