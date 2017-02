später lesen Kleve Auto mit NL-Kennzeichen rammt zwei Verkehrsschilder Teilen

2017-02-06T18:23+0100 2017-02-07T00:00+0100

Ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Kleinwagens mit niederländischem Kennzeichen hat am Samstag zwischen 20 und 20.30 Uhr an der Tiergartenstraße in Höhe Ortsausgang an einer Verkehrsinsel zwei Verkehrsschilder beschädigt. Der unbekannte Fahrer war aus Richtung Donsbrüggen gekommen. Ein Zeuge sah in Höhe des Brunnens am Tiergarten ein gelbes Abschleppfahrzeug mit eingeschalteten gelben Arbeitsleuchten. Auf der Ladefläche stand der schwarze Kleinwagen. Der Unfallverursacher hatte den Schaden nicht der Polizei gemeldet. Hinweise an die Polizei Kleve, Telefon 02821 5040.