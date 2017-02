In der Nacht zu Mittwoch ist die Feuerwehr zu zwei Bränden in Bedburg-Hau ausgerückt. Es brannten mehrere Müllcontainer.

Gegen 21.59 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand am neuen Kreisverkehr am Rosendaler Weg in Schneppenbaum alarmiert. Dort brannte eine Mülltonne, die direkt an einem Container abgestellt war. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern.

Wenig später, gegen 23.23 Uhr, brannte dann ein Container hinter einem Einkaufsmarkt an der Norbertstraße, ebenfalls in Schneppenbaum. Ein Anwohner alarmierte die Feuerwehr, die den Brand schnell löschte.

FOTO: Feuerwehr Kleve

Immer wieder kam es in den vergangenen Tagen zu Container-Bränden in der Gegend. Am vergangenen Samstag hatten mehrere Mülltonnen in Hasselt gebrannt.

